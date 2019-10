Devastate le vetrate delle assicurazioni Generali a Rovereto. Anarchici nuovamente in azione

Il problema sicurezza torna di attualità a Rovereto dopo le rapine ai danni di un anziano 90 enne lungo la camminata del Leno e quella ai danni di un ragazzo 30 enne avvenuta a Lizzanella.

In entrambe i casi i malfattori sono riconducibili a soggetti di etnia rom.

Sul fenomeno che pare in aumento nella città della Quercia è intervenuto il presidente di Fratelli d’Italia Di Spirito «È ormai un dato di fatto: Rovereto sta diventando poco sicura. La rapina ai danni di un anziano lungo la camminata Leno e quella ai danni di un ragazzo avvenuta a Lizzanella sono solo gli ultimi di una serie di episodi che turbano la nostra comunità. Dov’è l’amministrazione? Cosa fa per tutelare i suoi cittadini? La verità è che non fa nulla.»

Secondo il presidente di Fratelli d’Italia l’amministrazione starebbe abbandonando città e cittadini «La politica deve dare un segnale forte e ben chiaro. Il lavoro costante delle forze dell’ordine, sempre impegnate sul campo, non basta se poi il comune non fa intervenire i vigili. «Anche la zona di via Dante è una zona a rischio soprattutto quando cala la sera.» – dichiara sempre il presidente di FdI».

E ancora: «Fratelli d’Italia è chiara e decisa nel bisogno di potenziare il controllo del territorio. Utilizzando anche presidi fissi come si potrebbe fare nei pressi dei giardini di piazza Dante ed inviando i Vigili, visto che ora la municipale è provvista anche di bici, a presiedere la camminata lungo Leno e le zone delicate dal punto di vista della sicurezza. «Sono state molte le segnalazione da parte di donne, ragazze e genitori che hanno paura di girare la notte (ricordiamo il tentativo di aggressione ai danni di una donna che dopo aver chiuso il suo locale si è trovata pedinata da personaggi poco rassicuranti di colore in bicicletta), ma l’amministrazione minimizza dicendo che il pericolo non c’è.»

«Noi di Fratelli d’Italia, invece, – continua Di Spirito – percepiamo la realtà è le preoccupazioni della popolazione perché è la stessa gente ad esprimercele a chiederci di intervenire politicamente e di dare un segnale forte e deciso.Anche l’aumento dei furti nelle case è un dato di fatto come la continua sottrazione di biciclette e la riscoperta di una città vulnerabile e non tutelata.»

Dunque Fratelli d’Italia sostiene il controllo del territorio e chiede che l’amministrazione dia conto di quanto sta succedendo e che dia risposte a problemi reali.

«Problemi che verranno ignorati – puntualizza Di Spirito – perché in questo periodo di campagna elettorale il Sindaco Valduga è più attento a recuperare tutto quello che non ha fatto in 5 anni per paura di non essere eletto invece di lavorare per il bene della cittadinanza. Insomma per questa amministrazione abbattere gli alberi sembra più importante che abbattere la criminalità.»