Continuano gli appuntamenti del progetto della Comunità della Val di Non “Un abbraccio per l’Alzheimer”

Un intreccio di relazioni per costruire cultura e accoglienza, per dare vita a una comunità amica delle persone con demenza, delle loro famiglie e delle loro fragilità. Questa è la sfida.

Continuano i numerosi appuntamenti del progetto “Un abbraccio per l’Alzheimer ” promosso dalla Comunità della Val di Non tramite il servizio sociale con la collaborazione delle Apsp di Cles, Taio e Fondo e patrocinato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Una proposta volta a sensibilizzare il territorio su un tema importante come l’Alzheimer attraverso eventi, incontri, attività con le scuole, un “Alzheimer Cafè” e uno sportello di ascolto e supporto.

Pubblicità Pubblicità

“Si tratta di un percorso nato dalla volontà di diversi attori del territorio che intendono costruire una comunità a favore della demenza, una comunità pronta ad accogliere, prendersi cura e a dare tutte le informazioni utili alla famiglia e alla persona in difficoltà – sottolinea l’assessore alle politiche sociali, nonché vicepresidente della Comunità della Val di Non Carmen Noldin –. L’idea è di costruire una comunità che possa fare da scudo e tutelare queste persone, a cui è stato rubato il ricordo o vivono in difficoltà di tipo cognitivo, e le loro famiglie”.

“L’iniziativa è strutturata su di un panorama di incontri che parte dai più piccoli – prosegue l’assessore – perché siamo convinti che l’azione di sensibilizzazione e di educazione debba prendere il via proprio dai più giovani, perché anche i nostri ragazzi vivono da vicino queste situazioni, in casa o in famiglia, con il nonno o un caro che può dover fare i conti con queste fragilità”.

“Dammi la mano” è il titolo delle attività laboratoriali e di riflessione sul tema dell’Alzheimer che vedranno coinvolte le classi seconde dell’Istituto Comprensivo di Cles, durante le quali i ragazzi, insieme ai docenti educatori e alla psicologa dell’Apsp “Santa Maria” di Cles, svilupperanno delle riflessioni sul tema.

Pubblicità Pubblicità

Con gli spunti emersi, grazie anche al lavoro di un fumettista, verrà poi costruita una storia, fatta di emozioni e di sentimenti, i cui unici protagonisti saranno i giovani.

Pubblicità Pubblicità



I ragazzi del laboratorio BAM (Bottega Manuale Artigianale) lavoreranno invece alla costruzione di una rappresentazione artistica sul tema, alla quale si affiancherà la realizzazione di una mostra fotografica che verrà inaugurata giovedì 24 ottobre nella sala conferenze dell’Apsp “Anaunia” di Taio, nel Comune di Predaia.

Sempre il 24 ottobre alle 20.30 e sempre all’Apsp Anaunia di Taio si terrà un incontro durante il quale si parlerà di “Stili di vita e Alzheimer: prevenire si può” con la psicologa Paola Maria Taufer e la neurologa Margherita Taras.

La seconda serata si svolgerà venerdì 15 novembre alle 20.30 nella sala animativa dell’Apsp “Santa Maria” di Cles e sarà intitolata “Solitudine e demenza: legami viziosi e legami virtuosi”. Sarà presente il dottor Giorgio Pavan, direttore dell’Israa (Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani) di Treviso.

Il 19 novembre alle 20.30 toccherà invece alla sala Borghesi Bertolla di Cles ospitare la serata intitolata “Dissolvenze al nero: il cinema racconta l’Alzheimer”, che vedrà la proiezione di cortometraggi a tema e a seguire il relativo dibattito.

L’ultimo incontro, dal titolo “Io sono l’altro: come affrontare la demenza”, avrà luogo nella sala riunioni al secondo piano della Cooperativa Sociale Stella Montis a Fondo venerdì 29 novembre alle 20.30 e vedrà protagonisti la dottoressa Elisa Gelsomino, psicologa e psicoterapeuta, e il dottor Marco Cova, psicologo e psicoterapeuta.

Da ricordare, infine, l’attività dello sportello Alzheimer all’Apsp “Santa Maria” di Cles a sostegno delle famiglie, nonché il “Caffè Alzheimer” all’Apsp “Anaunia” di Taio.