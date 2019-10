A Masi di Vigo delle nuove aiuole per il parcheggio all’entrata del paese

Rischio bocconi avvelenati in Val di Sole. Negli ultimi giorni è stata segnalata in località La Rocca, a Samoclevo frazione di Caldes, la presenza di bocconi ed esche di natura sospetta, per le quali non è possibile escludere la contaminazione con sostanze tossiche o nocive per gli animali e per l’uomo. (altro…)

Pubblicità Pubblicità