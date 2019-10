Voce del Trentino minacciata, senatrice Testor (FI): “La violenza non fermerà le Voci libere”

“Questa mattina i dipendenti della Voce del Trentino, il nostro quotidiano locale più seguito, recandosi in redazione, si sono ritrovati di fronte uno spettacolo spaventoso. Coperti dal buio della notte, ignoti, hanno sparato colpi di arma ad aria compressa contro le vetrate di ingresso, fortunatamente solo danneggiandole, con l’intento di intimidire una voce libera e spesso fuori dal coro“.

Parole di Elena Testor, senatrice e vice coordinatrice di Forza Italia Trentino, che in una nota esprime solidarietà alla redazione e all’editore del nostro quotidiano.

Continua Testor: “È quanto si apprende proprio dalle pagine del quotidiano La Voce del Trentino. Questo episodio, purtroppo, è stato solo l’ultimo di una lunga escalation iniziata da tanto tempo partita con lettere di insulti e minacce, anche di morte come nel caso della direttrice Elisabetta Cardinali e dell’editore, che però non hanno mai trovato un colpevole.

Mi aspetto una ferma e unanime condanna dal mondo delle istituzioni perchè la libertà di stampa, che abbiamo tanto combattuto per affermare, non diventi vittima della censura di chi pensa di poterla regolamentare con la violenza e gli atti intimidatori. La mia solidarietà e vicinanza alla direttrice e a tutti i giornalisti“.

E assieme alla senatrice, in molti nel mondo politico e non hanno espresso vicinanza al quotidiano. Tra le decine di attestati di stima e solidarietà arrivati al giornale anche quello del sindaco di Calliano ed esponente del Patt Lorenzo Conci: “Esprimo solidarietà e vicinanza a te e a tutti i collaboratori per quello che è successo. ‘Non condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere

Esprimo a nome mio e del Gruppo Consiliare che rappresento in Consiglio Provinciale, la massima solidarietà e la vicinanza alla Redazione de La Voce Del Trentino per quanto accaduto poche ore fa – scrive inoltre il consigliere Luca Guglielmi dell’Associazione Fassa – . L’importanza della libera informazione, sancita dalla Costituzione, all’articolo 21, non può e non deve trovare limiti o tantomeno spauracchi vigliacchi e soprattutto notturni nella propria attività. L’augurio e lo stimolo, diretti alla Redazione colpita è di perseverare nel suo lavoro, ma in generale questo è lo stimolo e l’auspicio che rivolgo a tutti i professionisti del settore; oltre le idee e oltre le parti

Per quanto possa essere utile, giunga a voi la nostra solidarietà”, ha commentato via social Emilio Giuliana, esponente di Progetto Nazionale.

E ancora il coordinatore di CasaPound Trentino Filippo Castaldini: “Il grave clima di censura di queste settimane porta anche a questo: gli utili idioti dell’antifascismo che vanno a colpire di notte una redazione. Solidarietà alla Voce del Trentino perché l’informazione libera non può essere censurata né minacciata

Non è mancato anche il sostegno degli esponenti di CasaPound Bolzano nella persona del coordinatore regionale Andrea Bonazza e del consigliere Sandro Trigolo

Questi ignobili attentati mafiosi dimostrano ancora una volta i metodi dei soliti ignoti, di una sinistra totalitaria, che rifiuta la voce del giornalismo libero”, ha affermato Bonazza.

Attestati di solidarietà sono arrivati anche dai colleghi della stampa e da rappresentanti della politica altoatesina, da BzNews24 a Radio Bolzano, agli esponenti del MoVimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia.