Filo diretto: su Trentino Tv stasera Gianenrico Sordo racconta la sua lotta contro il cancro

Anche il gruppo consigliare del partito democratico Trentino insieme a Futura per voce di Paolo Ghezzi e del presidente del consiglio regionale Roberto Paccher arrivano attestati di solidarietà per l’attacco subito nella notte dalla nostra redazione (qui articolo).

Su quanto successo indaga la Digos dopo che stamane sul posto la polizia scientifica ha fatto un sopralluogo durato oltre 3 ore.

“Esprimo la mia più sincera solidarietà alla redazione e a tutti coloro che lavorano a “La Voce del Trentino”. Minacciare e insultare gli organi di stampa equivale a minacciare e insultare la democrazia, della quale la libertà di informazione è la prima difesa”. Così il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher

«Il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino esprime ferma condanna contro gli atti incivili e violenti subiti della redazione de La Voce del Trentino. La libertà di informazione è un bene che va tutelato al di là di qualsiasi appartenenza e al di sopra di ogni colore politico» – Così Giorgio Tonini – Presidente del Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino

Parla invece di «Inaccettabile attacco» Paolo Ghezzi di Futura. «Pur non avendo alcuna simpatia e comprensione per il modo parziale e schierato con cui “La Voce del Trentino” interpreta la funzione di mezzo di informazione e pur essendo stato più volte attaccato con virulenza da tale testata per la mia attività politica, da giornalista e da consigliere provinciale non posso che condannare senza esitazioni e senza distinguo l’attacco notturno (vetri infranti, insulti e minacce anonime) alla redazione della Voce a Trento. Non è con la violenza, con l’odio e con l’intolleranza che si lotta contro chi fa opera di propaganda e di avvelenamento ideologico, al fianco della destra di governo. Al di là dei dubbi sulla matrice del gesto e al di là della inevitabile strumentalizzazione che si ritorce contro i “rivoluzionari rossi” (quali? chi? come li hanno identificati?) ogni attacco a un mezzo di informazione (sia pure fortemente contestabile) è una bruttissima pagina per la democrazia e per la dialettica democratica delle idee e delle parole. Un gesto inaccettabile. Solo con la nonviolenza si può esercitare la libertà di critica e di dissenso, ci si può opporre davvero a questi tempi feroci di “odiocrazia». Così il consigliere provinciale Ghezzi