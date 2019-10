Amici della Polizia, Maffioletti: “Volgari e ignobili missive alla direttrice Cardinali. Morta la dialettica civile”

“Voglio esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza insieme a tutta la compagine dell’Associazione di cui faccio parte al vile attentato che è stato compiuto con la complicità del buio ai danni della redazione del giornale on line “La Voce del Trentino”, a tutti i giornalisti che collaborano con il giornale e soprattutto alla direttrice Elisabetta Cardinali che, come ci viene oggi riportato pubblicamente, insieme all’editore Roberto Conci è vittima di minacce ed insulti di stampo chiaramente anarchico-insurrezionalista.

Come donna impegnata sia nell’ambiente dell’associazionismo che in quello politico sono a fianco di tutti coloro che lavorano e si spendono per il bene pubblico, per il diritto in questo luogo alla libertà di stampa, di informazione e di critica, diritti costituzionalmente sanciti ma che mai come oggi sono fortemente minati da gruppi e gruppuscoli che gravitano nell’ambiente della sinistra antagonista che vede nell’avversario politico e nella stampa di corrente politica con matrice ideologica di controparte un nemico da annientare!!

Il fatto così come descritto non solo ci dà un rimando inquietante nella sua dinamica, ossia il ricorso alle pistole o comunque ai fucili pertanto oggetti contundenti con il preciso scopo di colpire e fare male, ma ci permette ancora una volta di annotare come queste frange più o meno organizzate di bande che gravitano nell’area anarchico-insurrezionalistica della sinistra antagonista pratichino la strada della violenza, degli insulti e delle minacce per cercare di mettere il bavaglio a chi ogni giorno si spende per la informazione libera!

Pubblicità Pubblicità

Questa è la loro idea di democrazia: destabilizzare, creare caos e “gambizzare” chi dà voce a quella parte della società civile e del popolo che non è allineata e non si conforma al pensiero unico. Dichiarano lotta a tutti coloro che vogliono esprimere la voce fuori dal Coro rivendicandone gli spazi e le autonomie funzionali, laddove vengono ancora concessi in questo Paese che oggi più che mai, con questo governo di centrosinistra autoproclamato, censura e castiga chi lotta per la libertà e la autodeterminazione dell’individuo.

A Roberto Conci un invito a proseguire più forte che mai nel suo operato costante di giornalista libero ed alla collega Direttrice del giornale on line, che tanto successo riscuote nella pubblica opinione a livello di consensi, un personale, sincero e sentito abbraccio.

Spero che dalle indagini che ora la polizia scientifica con le altre interforze regionali compirà sul fatto si possano identificare i colpevoli e che poi anche per loro ci sia la giusta pena (anche se purtroppo di questo non nutro grandi convinzioni).

Non posso poi esimermi dal condannare nel modo più fermo il contenuto della lettera inviata alla direttrice Cardinali per i toni e le frasi davvero volgari, ignobili e inaccettabili nella dialettica civile.

Pubblicità Pubblicità



Parole che possano essere state dettate spero da “soggetti psicopatici e deliranti“, in quanto mi rifiuto di pensare possano albergare in menti sane, che vanno condannate sul nascere e rimandate al mittente con rigore , fermezza, e condanna in quanto infanganti ed indegne soprattutto se indirizzate a chi lavora ogni giorno per renderci più liberi e più informati!“.

Sono queste le parole espresse in una nota di solidarietà da Gabriella Maffioletti, Vicepresidente nazionale della “Associazione Amici della Polizia” aderente al sindacato LI.SI.PO