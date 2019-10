Zootecnia: in arrivo i contributi per nuove strutture di macellazione

In arrivo contributi provinciali per aziende agricole operanti nel settore zootecnico, per la realizzazione di nuove strutture per la macellazione.

La decisione è stata assunta dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore competente Giulia Zanotelli e comporta un impegno di spesa di 200.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate dal 15 ottobre al 30 novembre 2019.

Pubblicità Pubblicità

Possono beneficiare dell’aiuto le piccole e medie imprese, sia singole sia in forma di società, che effettuano nuovi investimenti.

Gli investimenti, in base a quanto disposto dalla normativa europea, dovranno soddisfare l’obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali. Sono ammesse le spese per la realizzazione di nuove strutture di macellazione aziendale (compresi macchinari, attrezzature, e viabilità di accesso), spese di progettazione, nel limite massimo del 12% della spesa totale ammessa, le spese tecniche, ed inoltre spese relative a perizie geologiche, di inquinamento acustico, spese connesse al Via e alla Valutazione di incidenza.

Infine, sono ammesse anche spese per imprevisti, nella misura massima del 3% sulle opere.

L’intensità dell’aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile. L’importo minimo della spesa ammissibile è di 20.000 euro. La spesa massima ammessa non potrà superare invece i 500.000 euro.

Pubblicità Pubblicità