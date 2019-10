Pallamano Serie A: tre regionali all’inseguimento della capolista. Pressano vince e convince.

I bianconeri nel pomeriggio partiti in direzione Brescia dove domani sera (ore 18.00, diretta in Club House Aquila Basket) la Dolomiti Energia Trentino affronta i padroni di casa della Germani Basket Brescia nella quarta giornata di Serie A.

ANDREA MEZZANOTTE (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Brescia è una buona squadra, che ci mette di fronte ad un’altra sfida delicata e stimolante in trasferta: in queste prime settimane di stagione siamo cresciuti giorno dopo giorno, quindi il nostro obiettivo è quello di fare un altro passo avanti in termini di prestazione complessiva. Non si sono aspetti particolari del gioco su cui abbiamo da lavorare in maniera particolare, credo che a questo punto dell’anno la squadra debba ancora trovare la perfetta chimica in campo e i giusti equilibri per evitare i blackout che ci sono costati cari in alcune partite. Quindi domani vogliamo giocare dalla palla a due alla sirena finale con la stessa concentrazione e la stessa intensità».

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Giochiamo in trasferta contro una squadra di buonissimo livello, che ha perso le ultime due partite ma su campi non facili e mettendo sul parquet buone prestazioni. Ci aspettiamo una Brescia pronta a reagire, che può contare su un nucleo italiano di grande esperienza e qualità, quindi siamo consapevoli che la partita di domenica sarà complicata e difficile da affrontare se non metteremo in campo 40’ di buona pallacanestro. Dopo il bel successo a Podgorica dobbiamo mettere insieme un po’ tutte le piccole buone cose che abbiamo fatto e continuare a crescere».

