Il “bookcrossing” arriva anche ad Ala

Il bookcrossing è una forma di libero scambio di libri, in luoghi pubblici o comunque accessibili a tutti.

Si può lasciare un libro che per vari motivi non si usa più, e prenderne uno che desta interesse o curiosità: il tutto liberamente, senza obblighi e sempre gratis.

Questa forma di libero scambio di libri è diffusa da tempo, più di recente alcune amministrazioni pubbliche e biblioteche in Vallagarina hanno cominciato ad adottarla e promuoverla.

Anche Ala non è da meno: in questi giorni il Comune ha aperto un avviso pubblico per manifestazioni d interesse. Al progetto collabora la biblioteca comunale. L’obiettivo è aprire nei prossimi mesi alcuni punti di bookcrossing, sia all’aperto che al chiuso, sempre in luoghi pubblici, sia ad Ala che nelle frazioni.

Ci sono tre modi per proporsi. Ci si può dichiarare disponibili a realizzare uno scaffale o una casetta per i libri; attivare un punto per il bookcrossing (casetta o scaffale) suggerendo il luogo o anche proporsi per gestire per un certo periodo un sito di bookcrossing.

In alcuni casi queste proposte possono rientrare nel programma dei beni comuni del Comune, avendo così la possibilità per farsi riconoscere delle spese sostenute. Qualche proposta è già pervenuta.

Il Comune ha anche ricevuto due progetti per una casetta e uno scaffale, realizzati dagli studenti dell’istituto d’arte Vittoria di Trento. La biblioteca comunale di Ala parteciperà al progetto, mettendo a disposizione dei libri. Per proporsi o partecipare al progetto c’è un modulo da compilare, si trova un Comune ed in biblioteca, o sul sito www.comune.ala.tn.it; le manifestazioni di interesse vanno consegnate entro le 12 di venerdì 18 ottobre

