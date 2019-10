Campodenno, più sicuro l’incrocio tra via Salvez e la Strada Provinciale 67

L’incrocio di via Salvez a Campodenno sarà presto allargato e reso più sicuro, grazie anche a un tratto di marciapiede a margine della Strada Provinciale 67.

L’attuale imbocco di via Salvez sulla Provinciale risulta poco funzionale, costringendo i conducenti dei veicoli a manovre spesso pericolose, come quella che deve effettuare chi intende svoltare a destra per immettersi da via Salvez sulla Strada Provinciale, invadendo la corsia opposta, o chi svolta a sinistra dalla Provinciale.

Via Salvez, tra l’altro, è una strada parecchio trafficata: conduce infatti alla caserma dei Vigili del Fuoco, al Magazzino Comunale e al Campo Sportivo.

È transitata perciò anche da mezzi pesanti e ingombranti, nonché da veicoli che operano in regime di emergenza.

Per questo motivo era stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori all’ingegner Fabrizio Zanoni di Campodenno unitamente all’ingegner Mauro Pontalti con studio a Trento.

I professionisti incaricati hanno ora consegnato il progetto definitivo per l’intervento, che prevede di modificare il tratto iniziale di via Salvez al fine di migliorare l’intersezione con la strada provinciale.

La proposta è poi quella di realizzare un tratto di marciapiede, oggi assente, che vada a collegarsi con quello esistente poco più a nord, in direzione Termon. Il tutto per una spesa complessiva di 151.048 euro, di cui 93.099,15 euro per lavori a base d’ asta (comprensivi di 8.238,59 euro di costi della sicurezza) e 57.948,85 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. La giunta comunale di Campodenno, al fine di perfezionare l’iter per il finanziamento dell’opera, ha quindi deciso di approvare in linea tecnica il progetto definitivo per i lavori in programma.

