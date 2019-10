Valli Fiemme e Fassa, Operazione «Sciamano»: si consegnano gli ultimi due latitanti albanesi

Al via stamane la tornata dei lavori del consiglio provinciale che si è aperta con la tradizionale questione time.

Il consigliere provinciale Luca Guglielmi (lista Fassa) ha chiesto se l’assessore alle politiche sociali ritenga di poter destinare due alloggi della ex casa cantoniera di S. Giovanni di Fassa/Sèn Jan, destinati ai richiedenti asilo ma oggi vuoti, ad infermieri non residenti in valle come richiesto dalla Rsa Cèsa de Paussa di Sèn Jan.

L’assessora Segnana ha spiegato che solo nei giorni scorsi, nell’ambito di una visita alle Rsa del territorio, è venuta a conoscenza della disponibilità del citato immobile ed ha quindi subito attivato gli uffici affinché si adoperino a fare le valutazioni del caso. Nello specifico la ex casa cantoniera è adesso in parte usata dal servizio foreste della Pat, mentre un’altra parte è adibita a locali tecnici e cantine.

L’immobile necessita di alcuni interventi straordinari e la norma vigente ne consente la cessione d’uso ai comuni per motivi di pubblico interesse.

L’immobile potrebbe quindi essere ceduto come bene inalienabile o dato in uso gratuito alla casa di riposo.

Si individuerà la soluzione più opportuna d’intesa con il comune.

Il consigliere Guglielmi ha ringraziato l’assessora per l’attenzione e la sensibilità su questo tema e per la visita in valle, che è stata molto apprezzata.

