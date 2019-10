Denno: nuovi spazi alle ex elementari per la Cooperativa Sociale Kaleidoscopio-Casa Zambiasi

La Cooperativa Sociale Kaleidoscopio-Casa Zambiasi potrà usufruire degli spazi al piano terra dell’edificio delle ex elementari a Denno.

Dopo lo spostamento nel nuovissimo polo scolastico in via Colle Verde (qui l’articolo), l’immobile in via C. Battisti di proprietà comunale, che ha accolto i bambini fino allo scorso anno scolastico, è rimasto inutilizzato.

La Cooperativa Kaleidoscopio-Casa Zambiasi, a seguito di contatti con l’amministrazione comunale, ha quindi fatto richiesta per poter usufruire dei locali al piano terra per le attività dedicate ai minori nell’ambito della convenzione con la Comunità della Val di Non.

La Cooperativa “Casa Zambiasi” opera storicamente a Denno, all’inizio ospitando un centro per adulti psichiatrici e un centro per minori, mentre da tre anni a questa parte si è integrata con la Cooperativa Sociale Kaleidoscopio, individuando nuovi ambiti di attività al servizio della comunità di Denno e della bassa Val di Non.

Tra questi i laboratori occupazionali, il centro servizi anziani con attività di animazione e il laboratorio del Riuso.

Il potenziamento e l’ampliamento di queste attività sociali ha richiesto nuovi spazi, ed ecco dunque che l’amministrazione comunale ha deciso di concedere in comodato gratuito i locali dell’ex scuola elementare.

La cessione in comodato gratuito è comunque condizionata dalla destinazione che l’amministrazione vorrà assegnare in futuro all’edificio. Per questo motivo è stata data al contratto la scadenza del 31 dicembre 2021, data verosimile per attivare qualsiasi intervento pubblico sulla struttura.

La giunta comunale ha valutato in maniera positiva la messa a disposizione dei locali in questione, perché permette l’uso di ambienti altrimenti vuoti, privi di destinazione e come tali destinati a rapido decadimento.

Dal punto di vista dell’offerta educativa-sociale, rivolta ai cittadini e non, amplia i servizi e le opportunità, mentre nel contesto urbano e ambientale permette di mantenere “vivo”, almeno in parte, un edificio pubblico che ha rappresentato da sempre un punto di riferimento per la comunità di Denno.