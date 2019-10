Se c’è un’attività che non conosce crisi è quella delle pompe funebri.

E di questi tempi trovare uno sponsor specialmente nelle piccole realtà è impresa al limite dell’impossibile, ma ecco che arriva in soccorso chi accompagna negli ultimi passi l’umanità.

Così Usd Telve ha trovato la propria salvezza economica e quindi la sopravvivenza sportiva grazie alle Onoranze Funebri Dalsasso di Roncegno che così annunciano il raggiunto accordo di sponsorizzazione con la squadra di calcio nella loro pagina Facebook: “Vogliamo ringraziare l’Usd Telve per aver scelto noi, come sponsor sulle magliette, per la stagione 2019-2020. In bocca al lupo per la stagione calcistica”.

Siamo sicuri che tale accordo diventerà protagonista di ilarità ed ironia.

C’è già chi pensa infatti che ci sia il concreto rischio che alla società di Telve Valsugana vengano fischiati pochi rigori a favore.

Gli avversari per tutta la stagione contrasteranno i ragazzi del Telve con le braccia ben ancorate al corpo e le mani a stringere le sue parti basse e così facendo sarà difficile che intercettino con le mani il pallone.Se poi consideriamo che lo stemma della società è un crocefisso, allora nessun abbinamento poteva essere più indovinato. Il Telve in questo momento occupa il penultimo posto della classifica, ma il nuovo sponsor potrebbe veramente dare il via ad una nuova vita, ovviamente sportiva.

