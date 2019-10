Porte aperte al Museo Retico di Sanzeno per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Anche per quest‘anno scolastico 2019/20 sono aperte le iscrizioni alla XI Edizione delle “Olimpiadi della Cultura e del Talento”. Le Olimpiadi sono un concorso scolastico a premi con iscrizione gratuita, rivolto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della Repubblica Italiana, Scuole italiane all’estero e Scuole internazionali; detto concorso è disputato da squadre formate da 6 elementi che devono essere iscritti allo stesso Istituto.

Le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono un concorso culturale nato a Civitavecchia nel 2009 da un’idea di Daniele Ceccarelli.

La prima edizione fu pensata solo su scala provinciale, quindi limitata alla sola Provincia di Roma, ma ebbe un successo enorme e una risposta dagli studenti totalmente inaspettata, tale che il successo ottenuto spinse gli Organizzatori ad estendere il concorso su scala nazionale.

Lo staff nord nasce a settembre 2017; grazie a questa seconda base operativa le Olimpiadi della cultura e del talento si sono fatte conoscere più a fondo nell’ambito scolastico del nord italia.

Nel 2014 per l’organizzazione della V edizione la competizione ha ricevuto una Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano a testimonianza del reale apprezzamento della massima carica dello Stato per il questo concorso.

L’obiettivo del concorso è diffondere nelle giovani generazioni la cultura del merito, facendo emergere i migliori talenti e le eccellenze, ed invogliando i ragazzi a lavorare in gruppo, poiché trattatasi di un concorso a squadre. Il concorso, inoltre, pur svolgendosi in un clima di sana e costruttiva competizione ma anche di divertimento, offre occasioni di socializzazione tra ragazzi coetanei provenienti da diversi regioni italiane.

Quella delle Olimpiadi della Cultura e del Talento è una competizione multidisciplinare che si svolge in tre fasi: Eliminatorie, Semifinali e Finali. le materie oggetto delle prove verterono su tematiche prettamente scolastiche comuni ai vari indirizzi di studi e su tematiche che esulano dei programmi scolastici come l’attualità e la cultura musicale. Inoltre nella finale sono previste, tra le altre, una “Prova Talento” nella quale i partecipanti mettono in mostra una loro particolare dote artistica acquisita in ambito extrascolastico e una prova denominata “CortOlimpiadi” per la quale i ragazzi sono chiamati a produrre un cortometraggio. Le iscrizioni devono pervenire entro il 30 novembre 2019; info sul sito ufficiale olimpiadi della cultura.it; regolamento scaricabile dal sito del Comune di Cles.

