Le pompe funebri sponsorizzano l’usd Telve. Al via una nuova vita (sportiva)

“Come abbiamo spiegato, siamo in fase di progettazione, i soldi servono quando l’opera va in appalto. Nel programma 2020-2022 saranno quindi coperti in maniera completa i finanziamenti necessari per tutta l’opera che riguarda San Martino – Passo Rolle”: lo precisa l’assessore provinciale a promozione, sport e turismo Roberto Failoni, in risposta alla notizia, uscita ieri anche sul nostro quotidiano, secondo la quale non sarebbero più disponibili le risorse che la precedente Giunta provinciale aveva previsto di poter utilizzare per la realizzazione del collegamento funiviario S. Martino – Passo Rolle.

“Come avrebbe potuto la Provincia – aggiunge l’assessore – anche a mezzo di Trentino Sviluppo, disporre di uno stanziamento per un’opera che non era ancora progettata? Trentino Sviluppo, su indicazione della Giunta, ha predisposto lo studio di impatto ambientale relativo all’impianto di collegamento S. Martino di Castrozza – Passo Rolle e alle opere accessorie. Il progetto è stato depositato presso la competente struttura provinciale e ha iniziato l’iter per il rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per quanto riguarda il finanziamento dell’opera, ripeto, il relativo stanziamento sarà previsto nel nuovo piano triennale 2020 – 2022 di Trentino sviluppo”.

Nel triennio 2017/2019, per l’area in esame, sono state impiegate risorse per un totale di 15,4 milioni di euro per: – Bacino Ces – 6,3 milioni, Colbricon express – 7,5 milioni, e Bacino Tognola – 1,6 milioni.

A ciò si aggiunge l’impegno (anche finanziario) da parte della Provincia per la progettazione del collegamento tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle, per un intervento stimato in massimo 500.000 euro.

“Possiamo confermare – conclude l’assessore Failoni – che da parte della Giunta provinciale c’è il massimo impegno ad operare per il rilancio di una importante località turistica, dando seguito agli impegni che sono stati presi nei confronti della comunità locale e degli imprenditori della zona”.

