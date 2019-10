La Val di Non splende grazie a “Pomaria”, la festa del raccolto e dell’incontro

La festa del raccolto, la festa dell’incontro. Così è stata definita “Pomaria”, manifestazione che in Val di Non celebra il frutto principe della valle: la mela.

A ottobre è tempo di raccolta ed è proprio quando la natura offre i suoi frutti più belli, più profumati e gustosi, che la Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, affiancata da numerosi enti locali e da una sempre massiccia presenza di locali e turisti, rende omaggio alla generosità della natura.

Ogni anno, il secondo fine settimana di ottobre, in Val di Non prende vita una nuova edizione dello straordinario evento per celebrare la mela nei suoi mille aspetti, ma non solo: anche le tradizioni e gli altri sapori locali vengono riscoperti e valorizzati.

Una festa immersa nei caldi colori dell’autunno in cui i visitatori possono conoscere l’intera valle, la sua arte e la sua storia.

Quest’anno, per la sua 15esima edizione, saranno Livo e Rumo a ospitare l’evento di punta dell’autunno noneso, in programma domani, sabato 12 ottobre, e dopodomani, domenica 13 ottobre 2019.

“Pomaria”, il cui nome proviene dal latino “pomarium” (frutteto) è stata ideata in onore di Pomona, dea protettrice dei frutteti, e rappresenta il forte legame con una terra antica che valorizza il passato per far conoscere la propria cultura.

La Val di Non per due giornate diventerà quindi il regno incontrastato della mela: sarà possibile infatti raccogliere i frutti direttamente dall’albero, imparare a cucinare lo strudel, conoscere e assaggiare le diverse varietà di mele e i loro golosi derivati, giocare e divertirsi in laboratori didattici e percorsi di degustazione.

Ma non è tutto, perché accanto alla mela la festa proporrà molte altre attività, tutte legate al territorio: rappresentazioni di antichi mestieri, musiche, stand enogastronomici dei produttori associati alla Strada della Mela, degustazioni di vini e prelibatezze locali.

I visitatori potranno poi godere della bellezza del territorio attraverso lunghe passeggiate ed escursioni guidate, gustare i piatti della tradizione gastronomica locale e i sapori di un tempo preparati dai più quotati cuochi dei ristoranti e agritur delle Valli del Noce.

Non mancheranno gli intrattenimenti per i più piccoli tra giochi per divertirsi insieme, fiabe e filmati per conoscere le meraviglie della natura.

Una grande festa d’autunno, dunque, un’occasione di incontro, di svago e di formazione per salutare gioiosamente il tempo delle mele, per prepararsi al riposo invernale prima che la primavera risvegli con i suoi tiepidi raggi le gemme assopite sugli alberi.

UN PROGRAMMA TUTTO DA GUSTARE – A fare da antipasto al menù principale di Pomaria, questa sera, venerdì 11 ottobre alle 20.30, ci sarà il convegno dal titolo “Il valore economico del paesaggio: per una differenziazione dello sviluppo in Val di Non” (qui l’articolo).

Si tratterà di una riflessione sulla vivibilità del paesaggio per residenti, produttori, ospiti attuali e futuri.

L’incontro si terrà all’auditorium comunale di Marcena di Rumo e vedrà relatori Silvio Gualdi, fisico dell’Università di Bologna e del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, e Ugo Morelli, psicologo dell’Università di Napoli al dipartimento di Scienze cognitive applicate al paesaggio e alla vivibilità.

Introdurrà la serata Emanuela Fellin, pedagogista clinica, mentre a fare da moderatrice sarà la giornalista Marika Damaggio.

La due giorni di festa entrerà nel vivo domani, sabato 12 ottobre, a partire dalle 10 con l’apertura della manifestazione con il mercato dei produttori locali; avranno inizio le attività, i laboratori e le degustazioni nei vari stand.

Alle 11 ci sarà l’inaugurazione con la sfilata e il concerto del Corpo Bandistico Clesiano, mentre dopo pranzo, intorno alle 14, andrà in scena il concerto live del Mystic Owls duo.

Alle 17 è previsto l’Aperitivo del Contadino in compagnia dei 4 produttori di vino della Val di Non e alle 18 il concerto della Coralità Clesiana.

Dopo la chiusura del mercato dei prodotti locali, delle attività e dei laboratori, alle 20 sarà la volta di “Musica con gusto!”, la cena a cura dei Ristoratori di Pomaria, con spettacolo musicale, al Centro polifunzionale di Corte Superiore di Rumo.

Domenica 13 ottobre l’apertura della manifestazione è prevista alle 9.30. Alle 14 toccherà alla voce e alla chitarra di Maitea intrattenere i presenti, mentre alle 16.30 si svolgerà la premiazione dei concorsi “La mela più… di Pomaria”, “Il più bello di Pomaria”, “La regina di Pomaria”.

Alle 18 è prevista la chiusura del mercato dei prodotti locali, delle attività e dei laboratori.