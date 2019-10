La storia dello “zio” e la partita che ci regalò il “mundial”

I bianconeri dopo la positiva trasferta di Podgorica in 7DAYS EuroCup cercano un altro colpo esterno sul campo della Germani Basket Brescia, già capace quest’anno di battere corazzate come Milano e UNICS Kazan.

La vittoria in trasferta sul campo del Buducnost Podgorica ha mostrato una Dolomiti Energia Trentino in crescita: i bianconeri sono rimasti avanti nel punteggio per buona parte della serata, e sono stati bravi a reagire con pazienza e qualità ai momenti in cui i padroni di casa sembravano pronti a riprendersi l’inerzia dell’incontro.

In un match che ha visto tanti uomini di coach Nicola Brienza recitare un ruolo importante all’interno dei 40′, a decidere l’incontro sono stati un fantastico Rashard Kelly da 15 punti, nove rimbalzi e quattro palloni recuperati e un George King versione cecchino da 15 punti con 5-6 da tre (l’errore sul tabellino era una preghiera da centrocampo…).

Curiosa la situazione del “Re“, che in due partite di 7DAYS EuroCup viaggia al 70% dall’arco (7-10) e che in Serie A invece dalla linea a 6.75 dal ferro è ancora a secco (0-7): alla quarta giornata del girone di andata, sembra arrivato per George il momento di sbloccarsi anche in Italia.

Il PalaLeonessa, numeri alla mano, può essere considerato il campo preferito di James Blackmon, visto che la guardia USA lo scorso anno con la maglia di Pesaro proprio in quel di Brescia realizzò il suo massimo di punti stagionali con ben 35 a referto.

Una prestazione “monstre” da parte di un giocatore che in questo inizio di stagione ha già abituato i tifosi di Trento a mettere punti a referto con facilità: i 13 punti nel primo quarto a Podgorica (19 alla fine) sono stati già la terza prestazione stagionale da almeno 10 punti in un singolo quarto del prodotto di Indiana University.

Brescia e Trento hanno una rivalità che affonda le sue radici nelle “minors”, in particolare nella Serie A2 in cui Leonessa e Aquila avevano incrociato gli artigli oltre che in regular season anche nelle semifinali 2013 (vittoria dei lombardi 3-1). Da quando le due formazioni si sono ritrovate in Serie A, 6 precedenti e 5 successi per i bianconeri.

Contro Brescia in archivio c’è una delle più larghe vittorie del club in A (99-59, era il 23 aprile 2017) e una delle più sofferte, quella con il rocambolesco canestro di Craft per vincere di 1 (alla prima con l’Aquila dopo il suo ritorno). L’ultimo precedente è datato 10 marzo 2019: la Dolomiti Energia Trentino allora sbancava il PalaLeonessa 79-84 con 13 punti a testa di Devyn Marble e capitan Toto Forray.