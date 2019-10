Bernardo Corradi: dalle emozioni di una vita da bomber alla panchina della Nazionale Under 16

Se Festa dello Sport vuole essere, dovrebbe esserlo per tutte le discipline sia quelle che vanno per la maggiore, ma anche quelle minori.

Ogni disciplina ha i suoi campioni, le nazionali di riferimento ed alla fine l’impegno per emergere è uguale per tutti.

A segnalare un’assenza a suo dire importante, quella delle bocce, al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento è Franco Vernarelli ex allenatore del Gs Canova che qualche settimana fa ha rinunciato al campionato di A2, per mancanza di copertura economica.

“Oggi (ieri per chi legge ) inizia il Festival dello Sport; quattro giorni di festa per lo sport Trentino. Grande iniziativa per fare conoscere lo sport in Trentino. Ma guardando tutti i campioni invitati mancano i campioni delle bocce ( forse leggendo gli invitati mi sarà sfuggito). Ancora una volta gli organizzatori hanno dimenticato lo sport delle bocce. Eppure fino a quest’anno il Trentino aveva una squadra ad altissimi livelli nazionali, ha una formazione che il mese scorso ha vinto la Coppa Italia categoria B femminile, ha una ragazza Under 18 detentrice del record mondiale di tiro tecnico e campionessa italiana in varie specialità. Questa manifestazione non poteva essere un’occasione buona per fare conoscere il mondo delle bocce ai trentini? Allora è proprio vero quello che ho scritto che ai nostri amministratori dello sport delle bocce, non interessa nulla?”

Quella di Vernarelli è una nota alquanto polemica, non risparmia frecciate ai politici accusati di essersi sostanzialmente disinteressati dello sport delle bocce.

Per essere obiettivi bisogna anche riconoscere che l’immobilismo non paga e probabilmente questo è stato l’errore del Gs Canova che ha aspettato e di fatto aspetta ancora, di ricevere un interessamento da parte della politica, facendo poco o nulla per conquistarselo.

L’assessore Uez ha fatto notare in occasione del botta e risposta primaverile sul nuovo capitolato di gestione del campo di bocce di Canova, come proprio le bocce sia stata una delle poche federazioni che non ha aderito all’iniziativa promozionale “Angolo dello Sport” allestito in piazza Cesare Battisti.

Uno spazio che ha permesso a molti sport di farsi conoscere e di raccogliere nuove adesioni.