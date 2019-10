Aggredì senza motivo due donne alla stazione di Lecco. Assolto il togolese perché incapace di intendere e volere

Tutta Italia senza rete Tim.

Un disservizio delle reti TIM è in atto da stanotte, giovedì 10 ottobre 2019, nel centro e nel nord dell’Italia.

Il down è stato segnalato poco dopo l’una di notte su Twitter senza alcuna reazione da parte degli account ufficiali da parte del gestore di rete.

Pubblicità Pubblicità

Sono irraggiungibili anche i sistemi di assistenza.

Ed è immediatamente è diventato trend topic l’hastang #timdown con migliaia segnalazioni di guasti e rallentamenti dalle città di Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Padova, Brescia, Genova e Verona. Anche in Trentino (come da grafico) il disservizio è cominciato nella notte a partire da poco dopo la mezzanotte. Le maggiori segnalazioni sono arrivate dalla città, dalla zona dell’alta Valsugana e altopiano di Pinè. Ora in Trentino pare che i problemi siano però cessati.

Alle 12.00 Telecom comunica che: «che il disservizio di stanotte alla rete è stato dovuto ad un problema temporaneo a una linea del traffico internet, che ha determinato problemi solo di navigazione internet. Il tutto è durato circa 3 ore e ad ora è rientrato, con la rete che funziona normalmente».

nella cartina le zone maggiormente colpite dal disservizio

Pubblicità Pubblicità