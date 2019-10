Il selfie, una moda a volte molto pericolosa. Il video

Tra uomini e donne esiste sempre un rapporto di amore/disamore che crea dinamiche di dipendenza affettiva che si riflettono sulla vita di entrambi. Tendenzialmente le donne possiedono un grado di sensibilità più accentuata rispetto ai colleghi maschi, e questo è un fatto naturale, che può svilupparsi nel corso del tempo.

Un simile tratto di personalità permette alle donne di capire le cose molto velocemente, quasi ancor prima che succedano. E cosi, anche in funzione di una loro minore fisicità, riescono ad attivare meccanismi di allarme emotivo che permettono loro di affrontare situazioni improvvise e quindi di adeguarsi al meglio.

Le donne nel loro percorso di crescita sono indirizzate dall’educazione ricevuta a farsi carico delle situazioni, in particolare per quanto riguarda la sfera degli affetti.

In ragione del fatto che hanno una naturalità biologica orientata a generare la vita, ed essere pronte perché quella vita possa trovare accoglienza, crescere e determinarsi. La capacità delle donne di prendersi carico dei problemi a livello familiare, le contraddistingue anche a livello più ampio.

Infatti questa disposizione dell’animo verso il benessere degli altri e l’attenzione verso le disuguaglianze e i problemi del mondo, le porta a lottare spesso per trovare delle soluzioni che riescano a risolvere queste situazioni. Sviluppano una propensione a percepire anche nei dettagli, lo stato d’animo del partner, e in forma più generale cosa sta succedendo intorno a loro.

Le donne tendono a spendersi per il benessere altrui, proprio seguendo la loro natura. A differenza degli uomini che hanno un registro naturale più egotonico.

Il fatto che la donna è madre e nasce con questo tratto biologico, costituisce un elemento caratterizzante nel determinare la personalità dell’uomo, di cui si prende cura fino dalla nascita. L’uomo-bambino nasce ed è accudito dalla madre, e per questo può sviluppare verso l’elemento femminile un rapporto di riconoscenza e devozione, che rimane registrato nel patrimonio del suo inconscio. Appartiene all’ambito delle risorse da spendere per il suo futuro.

Quando poi donne e uomini decidono di dare inizio ad un progetto di coppia, l’uomo spesso riesce a vedere nella sua compagna la forza che gli manca per realizzare tutti i suoi progetti. Infatti quando la donna è innamorata del suo uomo, riesce a moltiplicare le risorse della coppia, perché è lei che possiede quei caratteri tipici di organizzazione del “nido” indispensabili per pianificare il lavoro familiare.

L’atteggiamento che poniamo in essere definisce per gran parte la capacità di determinare ciò che ci può accadere. Spesso la donna innamorata, nel connubio di coppia, riesce a preservare il suo uomo dal pericolo di chi tenta di alimentare un sgretolamento dell’autostima del suo compagno di vita, proprio perché coinvolta nel progetto di vita insieme.

La sua forza psicologica garantisce un rifornimento affettivo di cui l’uomo ha necessità in quanto determinato spesso delle dinamiche del lavoro ed orientato al fare, piuttosto che al “sentire”.

Assumersi il ruolo di “salvatrice della coppia”, è un altro comportamento che le donne tendono a svolgere in forma quasi naturale difronte alle difficoltà, in virtù della convinzione ancenstrale per cui il compito insegnato alla donna è quello di “essere gli angeli del focolare”, responsabili e premurose verso gli “uomini cacciatori” che spendono il loro tempo per garantire il benessere materiale alla famiglia.

Il tratto femminile comporta questo elemento caratterizzante, anche nella coppia, per cui la donna è il punto fondante della relazione e della vita di coppia. Di solito, e lo confermano numerosi studi, la presenza delle donne in un gruppo, porta gli uomini ad attivare un pensiero più cooperativo, perché aumenta l’interesse verso gli altri, che le donne praticano in forma maggiore.

Questo ha come risultato che si instaura un principio per cui il risultato migliore che si può ottenere è quello cooperativo. Si può dire che la presenza delle donne nelle organizzazioni aumenta la cooperazione e la collaborazione nella società.

Nell’uomo la donna vede come utile quel carattere di sicurezza, una persona forte spiritualmente, emotivamente, responsabile e adattabile alle varie situazioni, disponibile nei suoi confronti.

Dietro un uomo c’è sempre una grande donna, la celebre frase della scrittrice Virginia Wolf, è frutto di un’osservazione attenta della realtà dei fatti. Molti grandi uomini, ma in generale tutti gli uomini, non avrebbero potuto e non potrebbero raggiungere quei risultati senza avere accanto una donna innamorata che riesca a far emergere da loro il massimo del loro potenziale e della loro forza. E’ proprio per questo che gli uomini non possono vivere bene senza una donna vicino…