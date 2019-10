DEF 2020: pochi giorni alla consegna, ma all’appello mancano 109 miliardi di euro

C’è molto allarme, tra il popolo cattolico più attento, per quello che sta succedendo nel Sinodo post amazzonico La cerimonia che si è svolta il giorno di san Francesco nei giardini vaticani, con la presenza di riti sciamanici, statuette falliche, evocazione di spiriti da parte di indigeni, ha alzato il livello dell’attenzione anche tra molti cardinali critici rispetto all’attuale pontificato. Proprio il giorno prima dell’inizio del sinodo, il 5 ottobre, oltre cinquecento fedeli si sono dati appuntamento davanti a san Pietro per pregare il rosario e per chiedere alla Madonna che intervenga lei a fermare una crisi della Chiesa che appare quasi irreversibile. Pubblicità Pubblicità Hanno pregato, infatti, affinchè “cessino gli scandali sessuali ed economici che deturpano il volto della Chiesa e che gli ecclesiastici coinvolti in detti scandali non siano promossi a posizioni di comando ma al contrario rimossi ed invitati al pentimento”, ma anche perchè “non si confondano più l’amore per il Creato con l’ecologismo pagano e panteista, nè la “misericordia” di Dio con il relativismo morale e l’indifferentismo religioso“. Largo risalto è stato dato dalla stampa italiana e straniera a questo evento, spia di un malessere sempre più evidente sia nella diminuzione della partecipazione alle messe domenicali (crollata ulteriormente dopo l’elezione di Bergoglio), sia nella crisi delle finanza e vaticane (sono sempre di più i cattolici che non versano l’obolo di san Pietro o l’8 per mille). Qui un bel video del quotidiano Il Giornale, che ha dedicato all’evento anche la prima pagina del cartaceo di domenica 6 ottobre. A dare spazio all’evento sono stati anche gli articoli di due famosi vaticanisti: il primo scritto da Marco Tosatti mentre il secondo firmato da Aldo Maria Valli Pubblicità Pubblicità



Oltre alla preghiera pubblica, sempre il 5 ottobre un gruppo di cattolici brasiliani e del sud America si è riunito a convegno per ricordare che le religioni indigene amazzoniche, lungi dall’essere compatibili con il cristianesimo, anzi, sono ad esso opposte. Basterebbe conoscere un poco la storia delle religioni per sapere, infatti, che esse contemplavano riti in onore della Madre Terra in cui ad essa venivano offerti sangue umano, mani mozzate e cuori umani, per propiziarla e renderla fertile.

Cosa hanno a che fare queste credenze superstizione e retrograde, con il rispetto cristiano per il Creato?

Infine da sottolineare come in questi giorni il Vaticano si trovi sotto il fuoco incrociato: non solo lo scontento di moltissimi fedeli che vorrebbero più fedeltà al Vangelo e al magistero anche dei papi precedenti; non solo i nuovi scandali economici che vedono coinvolti proprio uomini vicinissimi a Bergoglio, ma anche il fastidio del presidente del Brasile, Bolsonaro, cattolico, di destra, che ha dichiarato più volte di non voler più tollerare l’ingerenze politiche dei seguaci della teologia della liberazione (un’ideologia che mescola Vengelo e marxismo, condannata come eretica da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI), e guidati dal cardinale Hummes, forse il principale tra i grandi elettori di Bergoglio.