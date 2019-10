“AmaBimbi”: a Denno un evento formativo sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini

“AmaBimbi” è il titolo dell’evento informativo e formativo sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini e nei lattanti dedicato ai genitori con figli in età prescolare e ideato da “7×7 ComunInsieme”, in collaborazione con la Comunità della Val di Non e con RossoCuore.

La proposta sarà curata da istruttori di primo soccorso del team RossoCuore, certificati Dan Training, e si terrà sabato 9 novembre dalle 9.30 alle 11.30 all’auditorium del polo scolastico di Denno in via Colle Verde.

Questo appuntamento ha lo scopo di informare i genitori su come limitare la possibilità di soffocamento in età pediatrica e su come intervenire in caso di ostruzione lieve e grave delle vie aeree.

Pubblicità Pubblicità

L’incontro si svolgerà in due parti. Nella prima si parlerà di come riconoscere tempestivamente l’emergenza qualora si dovesse presentare e si vedrà come evitarne le cause, a partire dalla corretta preparazione dei cibi fino alla bonifica degli ambienti da oggetti e giocattoli pericolosi.

Si approfondiranno poi le corrette tecniche di disostruzione che si rifanno alle più recenti linee guida Erc (European Resuscitation Council) e del perché molte altre sono inutili se non addirittura pericolose.

La seconda parte dell’evento è dedicata invece alle sessioni pratiche di prova, durante le quali tutti i partecipanti potranno provare quanto appreso nella prima parte esercitandosi su appositi manichini pediatrici e su uno speciale simulatore, per non essere impreparati in caso di emergenza.

Pubblicità Pubblicità

La partecipazione è gratuita con obbligo di iscrizione (30 è il numero massimo di partecipanti) chiamando o scrivendo un messaggio tramite WhatsApp con nome e cognome al numero 347.4374205 (Federica).

Pubblicità Pubblicità