Un’auto prende fuoco al Sabino, i Vigili del Fuoco evitano il peggio

I lavori del consiglio provinciale, nella sua prima tornata, sono cominciati con il question Time

Il consigliere Dallapiccola nella sua interrogazione chiedeva quali siano le novità (finanziamento, tempi di progettazione e realizzazione) relative al procedimento che dovrebbe portare al completamento del programma contenuto nel protocollo firmato nel 2015 dalla Pat e l’area del Primiero San Martino, protocollo che prevedeva ora, dopo la realizzazione di primi step del progetto, solo il collegamento sci ai piedi tra l’area Tognola Val Cigolera e il Passo Rolle.

Tutto ciò per tenere alta l’attenzione sull’opera che permetterebbe lo sviluppo di un’area sciistica già consolidata.

L’assessore Failoni nella sua risposta ha ricordato che Trentino sviluppo spa ha predisposto il progetto già depositato presso la competente struttura provinciale.

Seguirà la valutazione d’impatto ambientale.

Quanto al finanziamento dell’opera sarà previsto nel nuovo piano triennale 2020-2022. «Questa – ha concluso Failoni – sarà una delle grandi opere previste dai piani della Provincia e ora si tratta di concludere la Via per la piena sostenibilità del collegamento. Si trattava per la Giunta attuale di trovare il finanziamento che in precedenza era pari a zero, ma la volontà di realizzare l’opera c’è ed è molto determinata».

Nella sua replica Dallapiccola, pur apprezzando la volontà dell’assessore, ha negato che la Giunta precedente non avesse pensato a finanziare l’opera, perché 9 milioni e mezzo erano stati collocati nel fondo di riserva e queste risorse potevano essere utilizzati a questo scopo. Dalla risposta, ha osservato Dallapiccola, non emergono certezze, per cui il consigliere si è riservato di tornare nuovamente sull’argomento nella prossima primavera per sollecitare la Giunta a dare qualche certezza in più.

