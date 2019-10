La Federazione: fiducia e solidarietà nei confronti delle cooperative coinvolte nell’inchiesta della Procura antimafia

Il fenomeno di catturare i vips e collezionare selfie è diventato una consuetudine diffusa per chi vuole portare con sé una parte del magico mondo dello spettacolo.

E’ una moda diffusa a livello mondiale e ogni persona che raggiunge un certo livello di popolarità è consapevole di questa richiesta dei numerosi fan.

La passione per lo star system, fatto di personaggi famosi nel loro campo, che spazia dal cinema allo sport, alla televisione, alla politica, spinge sempre più persone a chiedere ai vari personaggi un ricordo che testimoni l’incontro, il fatto che si è avvicinato un personaggio tanto lontano prima.

Le motivazioni di questa moda sono le più disparate, tendenzialmente c’è il desiderio di avere un ricordo da mostrare agli amici, o da racchiudere nella propria collezione dei ricordi. La vicinanza con il proprio idolo, e in genere con persone che hanno raggiunto una certa notorietà, è sintomatico di una ricerca alternativa di popolarità di per sé frutto di una volontà di condividere il successo di chi si incontra.

Accanto alla foto, che sempre più per una schiera di appassionati diventa una forma di hobby in cui prevale il collezionismo ed anche una sana rivalità con gli amici che condividono la stessa passione, vi è la consuetudine di chiedere una dedica o semplicemente un autografo da conservare con cura e guardare come un oggetto di culto.

Si possono autografare foto, oggetti che raccontano il personaggio, come magliette, cappellini o nell’ambito della musica, Cd, vinili. Ognuno può scegliere un oggetto particolare che ritiene adatto a rappresentare il ricordo del momento dell’incontro

Un altro motivo che spinge i fan ad avvicinare i personaggi dello star system, è il forte desiderio di conoscere di persona coloro che sono stati ammirati in Tv o al cinema.

Si dice che la vicinanza con chi è famoso trasmette un’energia particolare, e soprattutto forti emozioni, molto personali, che possono anche non essere comprese da tutti. L’emozione è legata al significato che questi uomini e donne famosi hanno trasmesso con le loro imprese sportive, con i loro film, i libri, le loro canzoni, con le loro scelte di vita.

C’è una sorta di ricerca di un senso personale che viene indotto dal condividere un momento di conoscenza, che seppur brevissimo riempie di gioia, e appaga i propri sensi. Molto spesso, per molti, siamo nella dimensione del sogno che diventa realtà.

Il Festival dello Sport che si tiene a Trento, ha come ospiti tantissimi campioni di ogni disciplina sportiva. L’occasione si rivela importante per tutti gli appassionati di sports, e di chi ha il desiderio di incontrare di persona un atleta, famoso a livello mondiale, che prima ha visto solo in televisione.

Questa possibilità è indubbiamente un vantaggio competitivo di ogni evento che avvicina pubblico e stars, basti pensare al Festival del Cinema di Venezia, o all’ ormai prossimo Festival del Cinema di Roma.

L’importante è essere tutti consapevoli del ruolo che si ha in queste kermesse, che sono proprio una festa e portano gioia sia ai protagonisti, in questo caso gli atleti e gli addetti ai lavori, che, in virtù della loro popolarità, gratificano dell’amore del pubblico che li cerca, e che si dimostra con educazione nel saluto, in una foto, in autografo. Sia ovviamente per gli appassionati, che coronano un sogno nel momento in cui hanno difronte il loro atleta simbolo, che hanno tanto ammirato nel corso della carriera.

Quest’anno sarà una festa per i tifosi del Milan, come l’anno scorso lo è stato per gli interisti. La presenza del Milan degli immortali infatti sarà un evento per tutti quelli che hanno vissuto quei momenti, gli scudetti, le Champions Legue vinte. Tanto da definire quella squadra di Arrigo Sacchi, una delle squadre più forti che sono esistite, anche in virtù del tipo di gioco che esprimeva.

Tra i personaggi che arriveranno a Trento, ci sarà anche Riccardo Scalise, noto in tutto il mondo come Mr Selfie, un termine coniato dai giornalisti americani in occasione della visita della moglie di Barak Obama, Michelle, a Venezia qualche anno fa.

Riccardo, Mr Selfie, Ricky per chi lo conosce, ha una storia particolare, visto che ha superato grandi difficoltà, e ha trovato nel dedicarsi a collezionare foto con personaggi famosi un modo di emergere e di essere felice.

Tutti lo conoscono, soprattutto a Venezia dove vive ed è molto amato. Oltre ad essere riconosciuto perché ha partecipato a trasmissioni televisive, la sua notorietà è diventata internazionale quando a Los Angeles hanno esposto le sue foto al Museum of Selfies all’Hollywood Boulevard, come rappresentante di questo nuovo stile di comunicazione.

Nel corso degli anni Mr Selfie, ha esposto le sue foto in gallerie nel Nord Italia, e il suo modo di essere, è stato letto come un modo di comunicare, non solo una mera passione per i vips.

Sicuramente è un prodotto della società della comunicazione, come direbbe Marshall Mcluhan, ma la sua voglia di immortalarsi con i vips più riconoscibili è diventato un piccolo fenomeno virale, tanto che molti seguono la sua passione.

Gli attori e i personaggi che incontra, possiamo citare il Dalai Lama, il papa, Al Pacino, Lady Gaga, Johnny Depp, Tarantino, e tantissimi altri, più di 5000 mila, sono immortalati in foto, che poi diventano stampe in pubblicazioni e oggetto di mostre, e lo riconoscono acconsentendo con piacere ad uno scatto con la Reflex che porta sempre con sé.

Benvenuto al Festival dello Sport di Trento Mr Selfie. Buona luce, anzi buoni selfie!!!