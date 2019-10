Festival dello Sport: venerdì a Palazzo Trentini la storia di Alice Magnani

Ottimo debutto stagionale per la squadra di sincronizzato Ice On Fire del Circolo Pattinatori Artistici Trento che rientra dalla Cina con una medaglia d’argento importante conquistata allo Shangahi Trophy 2019, gara internazionale I.S.U. alla quale hanno partecipato su invito alcune tra le migliori nazioni al mondo e che abbina in un unico spettacolare evento le discipline short track, pattinaggio di figura e pattinaggio sincronizzato.

Le trentine, accompagnate dalla coach Roberta Giuliani, si piazzano seconde dietro le blasonatissime finlandesi del Team Helsinki Rockettes, presentando il solo free program, così come previsto da regolamento, un programma ben eseguito apprezzato dal pubblico e dalla giuria che lo ha definito affascinante.

Un bel banco di prova per le ragazze che sono riuscite a gestire la pressione della competizione e a tenere a freno l’emozione di esibirsi in uno stadio immenso come lo Shanghai Oriental Sports Center con una capienza di diecimila persone.

La Società infatti non a caso ha ritenuto opportuno mettere a disposizione delle ragazze, già da qualche tempo, il sostegno della Dott.ssa Brunella Valenti, Psicoterapeuta specializzata in Psicologia dello Sport, che da anni lavora per la performance agonistica con Federazioni Nazionali, Società, Enti, Organizzazioni sportive e segue la preparazione di atleti di élite di diverse discipline sportive.

Esperienza di crescita importante e un bellissimo biglietto da visita guadagnato quindi per il Team Ice on Fire che si presenterà ai prossimi appuntamenti con l’obbiettivo e la consapevolezza di poter raggiungere risultati sempre più grandi.

Già prevista la partecipazione alla Trento Cup, competizione internazionale che comprende le discipline del pattinaggio di figura e del pattinaggio sincronizzato organizzata al palaghiaccio di Trento dalla Società Circolo Pattinatori Artistici Trento dal 08 al 11 novembre.

