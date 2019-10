Bolognano: trovati quasi 100 detonatori in casa di Natalino Giovanazzi

“Ledroventitrenta” sarà l’occasione per discutere sul futuro di una delle valli più chiuse del Trentino, moderatore Dario Colombo.

La viabilità è praticamente la stessa dalla prima Guerra Mondiale, il turismo è richiamato dal Museo delle Palafitte, dalle gesta dei Garibaldini e da un lago praticabile per pochi mesi all’anno.

Eppure in Val di Ledro c’è anche una florida attività artigianale.

A promuovere il convegno è il Centro Culturale di Concei che presenterà stasera venerdì 4 ottobre 2019 la ricerca della Cassa Rurale di Ledro su quali potranno essere le prospettive economiche e lo sviluppo territoriale per il prossimo decennio, elaborata in collaborazione con l’Università di Trento.

“Immaginare il futuro” ha dichiarato dal canto suo il direttore generale Marco Gabrielli “significa fare il primo passo per poi aiutare chi di dovere a governarlo, in questo caso imprenditori, amministratori, giovani e in generale la comunità di Ledro. Questo è stato il principio che oltre un anno e mezzo fa ci ha spinti ad avviare questo progetto i cui risultati sono andati oltre ogni nostra aspettativa”.

Infine, a rappresentare l’università di Trento, il professor Alberto Nucciarelli, tra i responsabili del progetto “Innovation Olympics”, ai cui studenti la Cassa Rurale di Ledro offrirà la possibilità di sviluppare proposte e progetti per il decennio ’20-’30 in valle di Ledro, tra i quali verranno poi scelti e sovvenzionati quelli ritenuti più interessanti dando in tal modo fin dall’inizio uno sviluppo concreto all’iniziativa.

“Per noi – ha dichiarato il professor Nucciarelli – la proposta della Cassa Rurale di Ledro è una straordinaria opportunità che permetterà agli studenti dell’università di Trento di misurarsi in concreto con problematiche come lo sviluppo di un territorio, in questo caso la valle di Ledro, stimolando la loro creatività e le conoscenze acquisite”. La serata sarà ad ingresso libero ed inizierà alle 20,45 al Centro Culturale di Locca.

