Sequestro di stupefacente, il grazie del presidente Fugatti anche ai Forestali trentini

“Il nostro ringraziamento va alle forze dell’ordine che hanno operato il sequestro dello stupefacente e l’arresto del presunto responsabile della coltivazione, detenzione e spaccio. Le congratulazioni vanno, oltre che ai Carabinieri, anche al Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento, che ha collaborato e partecipato attivamente a tutte le varie fasi delle operazioni: in particolare all’Ufficio distrettuale forestale di Pergine, alla Stazione forestale di Levico e al Nucleo Operativo Speciale Forestale“.

Questo il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento alla notizia dell’importante operazione antidroga conclusasi in Provincia di Trento.

I carabinieri ieri hanno scoperto una grande piantagione di marijuana composta da circa cento piante con fusto alto due metri con il principio attivo di circa cinquanta volte il consentito.

Nell’abitazione dell’uomo arrestato i carabinieri hanno rinvenuto complessivamente kg 94 di marijuana, di cui 33 stipati in cucina in vari sacchi da spazzatura ed altri in cassette da frutta, kg 22 in un essiccatoio composto da varie mensole della lunghezza ancora non raccolti.

Nella perquisizione sono saltati fuori anche circa 27 mila euro in contanti, derivanti dai proventi illeciti dell’uomo, anch’essi sequestrati. Inoltre venivano rinvenuti oggetti per il confezionamento tra cui buste, bilancini ed in particolare kg 1,1 di sostanza già confezionata e pronta per la vendita, suddivisa in pacchetti da gr. 100 ciascuno.

