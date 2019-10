Ville d’Anaunia corre veloce verso la fibra ottica: investimento da 900 mila euro

Riprendono a Cles i corsi di lingua straniera, che si terranno presso la Biblioteca Comunale in via Marco da Cles a partire da lunedì 21 ottobre prossimo. I corsi sono organizzati dal Comune di Cles in collaborazione con l’Istituto Learn and Go – Language and Travel Agency – corsi di lingua e viaggi studio – e sono rivolti a ragazzi, studenti ed adulti di tutte le età, sia per chi parte da zero, sia per chi vuole approfondire la conoscenza di una lingua straniera, sia per chi vuole perfezionarsi o avanzare di livello.

Il corso sarà di 20 ore, un’ora a settimana, e comprenderà tutti i livelli: A1, A2, B1 e B2, e si terranno lezioni di inglese, tedesco, spagnolo, con insegnanti di madrelingua e qualificati CELTA e TESOL. Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 14 ottobre; per informazioni rivolgersi alla Biblioteca di Cles, e presso l’Istituto Learn & Go a Cles in viale Degasperi 26, tel. 0463/636035

