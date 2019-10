Successo per la 14^ edizione della festa del radicchio di Bieno

Nella scorsa nottata è stato tratto in arresto un quarantasettenne di Pergine Valsugana, resosi responsabile della detenzione, coltivazione e spaccio di s.S. Marijuana.

L’indagine nasce dalla stretta collaborazione tra il corpo forestale – p.A.T. – stazione di Levico Terme e la stazione carabinieri di Caldonazzo, a seguito di un’attivita’ di controllo ed osservazione del territorio.

I carabinieri avevano scoperto una grande piantagione della suddetta sostanza composta da circa cento piante con fusto alto due metri con il principio attivo di circa cinquanta volte il consentito.

Per tali motivi nelle ultime due settimane intensificavano particolarmente i controlli installando specifiche fotocamere (trappola) adatte all’esigenza investigativa, risalendo cosi’ all’autore del fatto.

Un indagine che però ha avuto delle difficoltà in quanto l’uomo alternava frequentemente gli orari di raccolta nella piantagione, preferendo orari di scarsa luminosità.

Alla fine l’acume investigativo e la tenacia degli agenti forestali e dei carabinieri della stazione di Caldonazzo e della compagnia dei militari di Borgo Valsugana, consentivano di sorprendere in flagranza di reato il quarantasettenne.

I carabinieri perquisivano poi l’abitazione dell’uomo dove venivano rinvenuti complessivamente kg 94 di marijuana, di cui 33 stipati in cucina in vari sacchi da spazzatura ed altri in cassette da frutta, kg 22 in un essiccatoio composto da varie mensole della lunghezza ancora non raccolti. Nella perquisizione saltavano fuori anche circa 27 mila euro in contanti, derivanti dai proventi illeciti dell’uomo, anch’essi sequestrati.

Inoltre venivano rinvenuti oggetti per il confezionamento tra cui buste, bilancini ed in particolare kg 1,1 di sostanza già confezionata e pronta per la vendita, suddivisa in pacchetti da gr. 100 ciascuno.