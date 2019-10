Rose bianche in Questura per ricordare Demenego e Rotta, Progetto Nazionale: “Uccisi da chi ha in odio il popolo italiano”

Rose bianche consegnate dai bambini in ricordo degli agenti di Polizia Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi a Trieste da un rapinatore appena arrestato.

Rose che ricordano la purezza di un pensiero, quello della società tutta nei confronti degli Uomini dello Stato che ogni giorno rischiano la propria vita per la sicurezza dei cittadini.

L’iniziativa è di Progetto Nazionale, che ha consegnato i fiori, a titolo simbolico, agli agenti della Questura di Trento.

Scrive il referente di Progetto Nazionale per il Trentino, Emilio Giuliana:

“Indipendentemente dal lavoro che ognuno svolge, anche oggi tocca constatare che altri due italiani sono stati uccisi da immigrati. Due poliziotti ai quali lo “Stato” non ha tributato neanche la bandiera a mezz’asta in segno di lutto.

Noi – NAZIONE- in segno di solidarietà e cordoglio, con un nostro piccolo ma sentito gesto, abbiamo reso omaggio ai caduti, portando un mazzo di rose bianche alla Polizia della Questura di Trento.

A seguito del brutale ed infame assassinio dei due poliziotti di Trieste, il sindaco del capo luogo friulano ha tuonato “siamo in guerra”.

Sì, siamo in guerra, ma certo non da ieri, siamo in guerra da 5 milioni di immigrati fa (regolari). A torto o ragione milioni di italiani si sono immolati per la costruzione e difesa dell’Italia, risorgimento, I° guerra mondiale, II° guerra mondiale.

Ma le guerre per gli italiani non sono finite nel 1945, perché dagli anni 80 combatte la più subdola, l’invasione di massa di persone che penetrano attraverso l’arte del pietismo, promosso, coccolato, protetto, scusato, consigliato, imposto (anche per legge) dall’alta finanza internazionale massonica liberal comunista.

La guerra etnico sociale quotidianamente miete vittime, morti, autoctoni che soccombono a causa degli invasori. Etnie diverse non sono assimilabili. Non inventiamo nulla, lo insegnano illustri riferimenti culturali della nostra società -solo per citarne alcuni-, Platone, Aristotele, Timoteo: ‘Se uno non provvede ai suoi, e primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è peggiore di un incredulo’ (prima lettera 5:8).

Il Sultano Siria -Damasco -Egitto – sottopose a Francesco D’Assisi un’altra questione: ‘II vostro Signore insegna nei Vangeli che voi non dovete rendere male per male, e non dovete rifiutare neppure il mantello a chi vuol togliervi la tonaca, dunque voi cristiani non dovreste imbracciare armi e combattere i vostri nemici’.

Rispose San Francesco: ‘Mi sembra che voi non abbiate letto tutto il Vangelo. Il perdono di cui Cristo parla non è un perdono folle, cieco, incondizionato, ma un perdono meritato‘.

Gesù infatti ha detto: ‘Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle ai porci, perché non le calpestino e, rivoltandosi, vi sbranino’. Infatti il Signore ha voluto dirci che la misericordia va dispensata a tutti, anche a chi non la merita, ma che almeno sia capace di comprenderla e farne frutto, e non a chi è disposto ad errare con la stessa tenacia e convinzione di prima. Altrove, oltretutto, è detto: ‘Se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo lontano da te’.

E, con questo, Gesù ha voluto insegnarci che, se anche un uomo ci fosse amico o parente, o perfino fosse a noi caro come la pupilla dell’occhio, dovremmo essere disposti ad allontanarlo, a sradicarlo da noi, se tentasse di allontanarci dalla fede e dall’amore del nostro Dio.

Proprio per questo, i cristiani agiscono secondo massima giustizia quando vi combattono, perché voi avete invaso delle terre cristiane e conquistato Gerusalemme, progettate di invadere l’Europa intera, oltraggiate il Santo Sepolcro, distruggete chiese, uccidete tutti i cristiani che vi capitano tra le mani, bestemmiate il nome di Cristo e vi adoperate ad allontanare dalla sua religione quanti uomini potete.

Se invece voi voleste conoscere, confessare, adorare, o magari solo rispettare il Creatore e Redentore del mondo e lasciare in pace i cristiani, allora essi vi amerebbero come se stessi. Il sommo poeta Dante Alighieri: ‘La mescolanza delle genti è causa dei mali delle città’.

Dello stesso avviso i contemporanei politologo Giovanni Sartori, l’antropologa Ida Magli, e il think tank politologo statunitense Samuel Phillips Huntington nel suo profetico saggio ‘Scontro di Civiltà’, rielaborato nel 1996 in un libro tradotto in 39 lingue.

Esprimendo solidarietà e cordoglio ai due poliziotti ammazzati da un immigrato, ricordiamo tutti i connazionali uccisi da chi ha in odio il popolo italiano. Ho sempre sostenuto che non abbiamo nemici da combattere, ma verità da difendere, con il passare del tempo ho capito che da difendere oltre alla verità è necessario difendere la nostra etnia“.

Il contributo per La Voce del Trentino è di Emilio Giuliana, Progetto Nazionale.