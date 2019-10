Consiglio provinciale in Aula domani e mercoledì

Un disegno di legge per la tutela dei lavoratori nella fase di passaggio di proprietà di una ditta: lo ha approvato la giunta Fugatti con l’intento di rafforzare i diritti dei dipendenti nel caso dei cosiddetti “subentri d’appalto”.

​È stato approvato ieri dalla Prima Commissione con procedura d’urgenza come stabilito dai capigruppo, il disegno di legge 29 proposto dal presidente della Giunta Maurizio Fugatti per introdurre nella normativa sui contratti e gli appalti pubblici la cosiddetta “clausola sociale”.

Le novità che il provvedimento introduce nella normativa sono sostanzialmente tre: il fatto, appunto, che la clausola sociale non si riferisce unicamente al mantenimento del posto di lavoro ma anche alla conservazione, presso la nuova impresa, del trattamento economico già goduto in forza di una data retribuzione contrattuale e dell’orario di lavoro; la previsione che, nei casi di applicazione della clausola sociale, la costruzione del capitolato speciale d’appalto (csa) deve prevedere prestazioni e un importo a base d’asta coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali previsti nel contratto in uscita e delle condizioni economiche godute dal personale impiegato nello stesso, considerandone i costi effettivi; vi è infine l’obbligo che il csa contenga la clausola sociale di massima tutela nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera.

La legge provinciale 2 del 2016 attualmente in vigore non garantisce, infatti, che gli atti di gara tutelino i lavoratori impiegati che rischiano riduzioni retributive e di subire un peggioramento delle condizioni di lavoro.

Stesse condizioni economiche grazie all’introduzione di un nuovo comma, il 4 bis, per la conservazione delle direttive indicate in precedenti contratti.

Soddisfatto dell’iniziativa anche il presidente di Confcommercio Trentino Gianni Bort.

Per il più alto rappresentante della realtà che aggrega le imprese trentine nel settore terziario, si tratterebbe infatti di giuste tutele.

“Nessun eccesso – afferma – . L’innovazione che obbliga la ditta in subentro a garantire il posto di lavoro e gli stipendi non creerà problemi agli imprenditori ed eviterà il crearsi di condizioni inaccettabili per i lavoratori.

Il problema semmai sarebbe rappresentato dai continui tentativi di abbassare il costo del lavoro e del materiale impiegato per la vincita di un appalto, l’uso di prodotti inquinanti”.

Tutti principi questi “Che non sarebbe nemmeno necessario stabilire per legge, ma che al contrario dovrebbero costituire un insieme di regole comuni”, afferma Bort.

“Se si vince un appalto per aver puntato sull’abbattimento del costo del lavoro non si onora un principio fondamentale, che è quello della vittoria per merito e non per il gioco al ribasso”, continua il presidente.

Ma saranno tutti d’accordo con le scelte della giunta e con la posizione assunta da Confcommercio?

“Con l’esecutivo il confronto è costante. Valutazioni strettamente aziendaliste ci potranno essere, ma bisogna ricordare che chi vince un appalto grazie alla riduzione del costo del lavoro penalizza tutti. Imprese e lavoratori. La maggior parte concorderà con la nuova normativa, che non solo porta maggiori tutele ai dipendenti ma porta avanti le realtà più solide e serie. Bene quindi la riforma e il lavoro che tal senso sta facendo la giunta Fugatti”