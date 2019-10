Avio: il governatore Fugatti ricorda Gigi Caserotti e Augusto Ferri

Spesso nello sport, accanto al divertimento trova spazio anche un momento di riflessione e di ringraziamento verso chi ad una crescita sportiva ha dato tanto ed ora non c’è più.

È accaduto anche ad Avio dove, nella palestra della scuola media, il memorial organizzato da Apecheronza Basket Avio per ricordare due figure importanti quali sono state Gigi Caserotti e Augusto Ferri, ha consentito di sottolineare il valore educativo dello sport.

Alla breve cerimonia era presente anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che dopo aver attinto ad alcuni ricordi personali per descrivere le figure dei due dirigenti sportivi scomparsi, ha ringraziato tutti quelli che si impegnano per mantenere vivo il coinvolgimento di tantissimi ragazzi che grazie allo sport crescono imparando valori autentici.

“Questa iniziativa promossa da Apecheronza – ha concluso il presidente – è il giusto riconoscimento per due figure che tanto hanno dato a questa comunità e per i valori che hanno saputo trasmettere. Un modo per ricordare delle belle persone che hanno dedicato il loro tempo e la loro grande passione per far crescere tante generazioni di ragazzi”.

Da qualche anno a questa parte, l’organizzazione ha scelto un modo diverso e significativo per ricordare “Gigi” dedicando un intero Week End dedicato al Basket, dove tutte le squadre Apecheronza appaiono in vetrina con un’amichevole ciascuna, visto l’imminente inizio della stagione. Un “open season” in piena regola.

Questa edizione del Memorial Gigi Caserotti, Week end del basket è stata affiancata nuovamente dalla seconda edizione della coppa “Augusto Ferri” in ricordo del dirigente Ape scomparso lo scorso anno.

Apecheronza Basket Avio, ha ricordato come fa da ben 17 anni, “Gigi Caserotti” l’indimenticato Presidente della società cestistica aviense prematuramente scomparso alcuni anni or sono e lo fa come sempre con una manifestazione dedicata ai giovani che praticano la pallacanestro, sport che proprio con “Gigi” alla presidenza di Apecheronza Basket, Avio e tutta la bassa Vallagarina ha cominciato a conoscere.

Dalla scorsa edizione viene ricordato Augusto Ferri, deceduto lo scorso anno, che per alcuni anni fu dirigente e segretario di Apecheronza Basket Avio e fù proprio l’allora Presidente Gigi Caserotti a volerlo nel proprio direttivo, Augusto lavorò con passione ed impegno e anche quando lasciò il direttivo continuò a seguire le vicende dell’Ape.