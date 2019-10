Valsugana: quattro patenti e un mezzo sequestrato per abuso di alcool alla guida.

I militari della Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana, impegnati in servizi coordinati del territorio, disposti dal Comando Provinciale di Trento, a conclusione di indagini, hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria due persone, per furto aggravato in esercizio commerciale.

I carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana, a conclusione di due distinte indagini, hanno individuato le due persone, responsabili di furti aggravati, commessi lo scorso mese di Agosto 2019, all’interno del Supermercato “Conad” a Pergine.

La prima, B.J. ventinovenne, con precedenti di polizia, residente in quel Comune, nei giorni tra il 18-20 di agosto scorso, si è resa responsabile di furto generi alimentari per un valore complessivo di 150,00 euro. La seconda persona, M.F., 47 enne, pregiudicata, anch’essa residente in quel territorio, nella settimana dal 22-26 Agosto scorso, sempre all’interno del medesimo supermercato, ha rubato vari generi alimentari, per un danno economico complessivo di 150,00 euro

