Poliziotti aggrediti, agente in ospedale con ischemia. «Il colpevole già libero dopo 24 ore»

Non ci sono solo gli chef Rubio o i ministri dell’istruzione Fioramenti ad attaccare le forze dell’ordine dopo le due morti di Trieste.

Gli squadroni della sinistra, ultimamente sempre più spuntati, prendono fiato dopo le morti dei rappresentanti dell’ordine e come era successo dopo l’omicidio del maresciallo dei carabinieri Mario Rega Cerciello a Roma ricominciano il solito vile attacco alla democrazia.

È il caso di colei che su facebook si firma «Diana Sam Coni» professandosi anarchica che a proposito dell’uccisione dei due poliziotti scrive sul suo profilo «Ke dire, due in meno!!»

Un caso isolato di puro odio? Non proprio. Alcuni utenti commentano l’immagine e si complimentano con la donna per l’”alto pensiero”.

C’è anche chi le consiglia di fare attenzione non per la frase di violenza ma perché c’è il rischio che Facebook potrebbe oscurarla.

La vergognosa frase è stata notata dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini che, sullo stesso social, è intervenuto per esprimere tutto il suo sdegno.

«Schifo e vergogna! Come si può anche solo pensare di scrivere cose del genere??? È giusto essere consapevoli che esistono purtroppo in Italia individui che si rallegrano per la morte di due poliziotti. Gente senza cuore, senza cervello e senza dignità» – Replica subito Matteo Salvini

Il profilo della «signora» non è più online e pare che sia stato chiuso

Contro lo Chef Rubio si schierano invece tutti i sindacati delle forze dell’ordine.

«Per una banale benda messa sugli occhi ad un assassino di un carabiniere si sono sollevati anche i cadaveri putrefatti a fare polemica sterile e comunque sempre contro le forze di polizia. Se ci si mettono anche i “pignattari” in cerca di notorietà’ ad aizzare nel momento del pieno dolore di familiari ed amici….» dichiara il Presidente fsp Franco Maccari

E ancora: «Se tutti i soloni insegnano e pontificano di come si dovevano comportare e operare i poliziotti, se bavosi individui sparlano di “mancanza” di preparazione dei nostri poliziotti, se c’e’ qualcuno con un briciolo di sale in zucca che dica semplicemente che “per timore” di essere indagati, sputtanati, rimandati, ripresi si evita anche di mettere le manette ai “poveri” deliquenti fermati è la fine della nostra società»

Maccani poi attacca nuovamente Rubio «Qualcuno si chiede come mai non e’ stato “abbattuto” l’assassino con pistola in mano e pronto a sparare ancora? Perche’ ormai si preferisce il contrario della logica e di quello che ci hanno sempre insegnato: meglio un bel funerale che un brutto processo! “Pignattaro rubio” ed affini: io condivido e capisco benissimo il fratello di Matteo Demenego, fratello del collega Gianluca, ucciso da gentaglia come te!»(NdR – aveva dichiarato che lo chef Rubio doveva stare attento)

Parole dure quelle del segretario del sindacato di Polizia che ormai è esasperato per quanto sta succedendo.

Contro Rubio si scaglia anche Rita Dalla Chiesa: «Vergognati per la tua immensa pochezza» – scrive la figlia del generale ucciso dalla mafia nel 1982 che continua: «Allora – scrive sul social la conduttrice -, adesso basta con questa storia della mancanza di preparazione dei nostri ragazzi delle Forze dell’Ordine. Se mai ti capiterà di essere minacciato pesantemente da qualcuno, difenditi da solo, visto che di loro non ti fidi. Vergognati per la tua immensa pochezza». «Sapesse almeno cucinare…», aggiunge in un messaggio successivo».

Chef Rubio, infatti, aveva ​commentato sui social la strage in Questura a Trieste. «Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente… Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio, che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente: io non mi sento sicuro in mano vostra».

Parole che avevano spinto Gianluca Demenego, fratello di una delle due vittime, ​a rivolgersi a lui in un post: «Chef Rubio sono il fratello del poliziotto impreparato! Beh, tieni sempre la guardia alta quando giri perché se colgo impreparato pure te fai la fine di mio fratello! Uomo di merda! Ti auguro di perdere un tuo caro! A presto!». Ne è scaturita una polemica con accuse lette come minacce.