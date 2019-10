“Il sacro e il quotidiano”, al MAG l’inaugurazione della mostra

Secondo l’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti l’artista roveretano Lucio Gardin è tra i papabili per far parte del cda del Centro servizi culturali Santa Chiara.

Non si sa ancora se nella veste di direttore o di semplice consigliere facente parte del CdA

Ricordiamo che la carica dura cinque anni.

L’attuale consiglio d’amministrazione, presieduto da Enzo Bassetti e composto da Loreta Failoni, Paolo Dalla Sega, Maurizio Cau e Tommaso Sussarellu, durerà fino al 19 ottobre e verrà poi rimpiazzato con altri nomi.

I candidati hanno inviato il proprio curriculum negli uffici provinciali e nei prossimi giorni il consiglio provinciale, dopo un’attenta valutazione, invierà i curricula alla giunta, che sceglierà tre candidati sui cinque finora pervenuti.

Fra le domande arrivate negli uffici provinciali c’è anche quella di Agostino Carollo, produttore musicale roveretano che però per i più sarebbe persona troppo ingestibile e sovraesposto mediaticamente.

Silenzio assoluto invece per gli altri nomi.

L’unica indicazione riguarda il fatto che Bisesti ha in mente di designare una figura femminile per il consiglio di amministrazione.

Gli altri posti rimanenti saranno individuati uno dal Comune di Trento e uno dal Comune di Rovereto.

L’unica domanda pervenuta per il Comune di Trento è quella di Carmine Ragozzino, già componente del cda per otto anni. Il suo curriculum verrà valutato sabato dal sindaco Andreatta.

Abbiamo sentito Lucio Gardin per sapere le sue impressioni su queste voci che lo vorrebbero come nuovo direttore del centro culturale santa Chiara.

«Grazie, il vostro giornale infatti è l’unico che mi chiama per conoscere la verità, gli altri hanno scritto sulla base delle percezioni sensoriali dei vari giornalisti. Per rispondervi – spiega Gardin – ho appreso proprio oggi dai giornali che il CDA del S. Chiara è nominato dalla Giunta che ha competenza su tre nomi, mentre uno è su designazione del Comune di Rovereto e uno del Comune di Trento. Cosa che mi sembra corretta perché si coinvolgono le due principali città trentine ampliando così la rappresentatività del territorio. Questo significa che il direttore artistico sarà nominato dal CDA a maggioranza. Ma dal momento che il CDA non è ancora stato nominato, parlare di Gardin come direttore artistico è indubbiamente lusinghiero per me, ma è avveniristico. Siamo sulla Luna. Va bene che ci sono abituato perché sto girando col mio spettacolo sulla Luna. Anzi, magari nelle prossime repliche potrei inserirci questa vicenda»

Ma al di là delle voci saresti pronto per una carica così?

«Non difetto dell’esperienza o delle conoscenze necessarie per fare bene. Le idee non mi mancano, anche per supportare le risorse artistiche trentine. Perché a riempire il cartellone di grandi nomi si fa presto, basta pagare. Ma servono idee per aiutare gli artisti locali a crescere e trovare spazio tra quei grandi nomi. Oltre ai campioni di sci e ciclismo, abbiamo anche grandi artisti, assistiamoli. Ma parlarne adesso è pleonastico, stiamo discutendo del sesso degli angeli. Questo tempo sarebbe meglio utilizzarlo per cose più utili. Ad esempio discutere del sesso dei diavoli, che sono più intriganti»