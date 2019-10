Arriva la prima circolare del nuovo governo per la redistribuzione degli immigrati. Verso l’Europa? No in Italia

Due poliziotti sono morti in una sparatoria dentro la Questura di Trieste, mentre altri tre sono stati feriti.

Ad uccidere gli agenti sarebbe stato Alejandro A. S. M., 29 anni, dominicano, regolarmente residente in Italia, accompagnato nell’edificio dal fratello per accertamenti riguardo al furto di uno scooter.

Il fratello, che è stato bloccato nei sotterranei mentre tentava la fuga si chiama Carlysle S. M., 32enne

Entrambi sono titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

I due erano stati condotti in caserma per la rapina di uno scooter avvenuta a un semaforo in mattinata ai danni di una donna gettata a terra.

Uno dei due fermati ha preso la pistola a un poliziotto e ha fatto fuoco, colpendo a morte un agente e un agente scelto, di 27 e 31 anni, e ferendo un terzo agente a una mano.

Poi ha tentato di far fuoco su gli altri poliziotti.

Gli agenti presenti hanno subito reagito e nel parapiglia è rimasto ferito il secondo sospettato, colpito all’inguine e condotto immediatamente in ospedale.

Per le due giovanissime vittime, invece, non c’è stato nulla da fare. Sono deceduti nonostante tutti gli sforzi per salvarli.

Altri poliziotti presenti avrebbero risposto al fuoco e bloccato il fratello disarmato, che aveva tentato la fuga asserragliandosi nello scantinato; mentre l’altro, fuggito per strada, avrebbe tentato di forzare la porta di una volante della polizia per fuggire, ma senza riuscirci, poiché ferito, e per questo è stato prontamente bloccato ed arrestato dagli agenti.

Dopo la sparatoria, si sono mossi i soccorsi, i quali hanno provato a salvare i due agenti feriti gravemente nella sparatoria, ma non c’è stato più nulla da fare. Il sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo e il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga hanno voluto mandare un messaggio di cordoglio alle famiglie dei due poliziotti uccisi. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha dichiarato lutto cittadino.

“I poliziotti devono rendersi conto che siamo in guerra, c’è questa gentaglia in giro e dobbiamo aumentare le risorse a disposizione“. A dirlo il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza all’emittente locale Telequattro.

“Ho deciso – ha detto il sindaco – di proclamare il lutto cittadino. Io mi trovavo davanti al luogo in cui stava scappando lo sparatore, all’esterno della questura. Poi mi sono allontanato per evitare di dare l’impressione di approfittare del mio ruolo per stare sulla scena del crimine”.

“Un agente e un agente scelto, giovanissimi, di soli 27 e 31 anni, morti, e un altro agente ferito a una mano. E’ devastante il bilancio della tragedia verificatasi oggi a Trieste, dove un uomo, condotto in questura assieme al fratello perché sospettati di aver sottratto uno scooter a una donna a un semaforo, si è impossessato di un’arma ed ha fatto fuoco in Questura. E’ un lutto che sconvolge l’intera Polizia, ma il nostro dolore, profondissimo, non sarà mai abbastanza a fronte di quello dei familiari dei nostri colleghi Pierluigi e Matteo, e delle rispettive compagne, a cui ci stringiamo con tutta la forza della nostra fratellanza per questi giovani eroi vittime del loro spirito di servizio e del loro fedele svolgimento del dovere. Quella che si verifica fra le Forze di Polizia è una vera e propria ecatombe. Ogni giorno feriti e troppo spesso morti fra le file di Servitori di uno Stato che li da per scontati. Nessuno può realmente immaginare quanto il pericolo sia in agguato ad ogni servizio delle nostre interminabili giornate. Ma quando meno te lo aspetti accade che un soggetto potato in questura per accertamenti, mentre viene condotto in bagno, aggredisce un poliziotto e gli sfila la pistola, poi prende a far fuoco e colpisce tre colleghi, e spezza per sempre due vite. No, nessuno può immaginarlo. Ma questa è la quotidianità per chi ogni giorno spende la propria vita per il solo onore di indossare la divisa”.

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale della Federazione Fsp Polizia di Stato, dopo i drammatici fatti avvenuti oggi nella questura di Trieste.