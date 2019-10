Il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – 2019

Tra le principali novità della seconda edizione del Festival dello Sport quella degli eSport, che rappresentano un vero e proprio fenomeno in termini economici e di audience con oltre 200 milioni di giocatori al mondo.

Un fenomeno che apre nuovi orizzonti e propone nuovi idoli.

Per questo non potevano mancare al Festival dello Sport di Trento, che dedica loro un palinsesto realizzato in collaborazione con ESL Italia e ProGaming in una location esclusiva: Le Gallerie di Piedicastello, due tunnel stradali utilizzati fino al 2007 oggi riqualificati come spazio culturale.

Nelle quattro giornate del Festival, le gallerie saranno teatro di un intenso programma, con la presenza di esperti del settore, campioni come Daniele “Prinsipe” Paolucci e Diego “Crazy_Fat_Gamer” Campagnani e con appassionanti sessioni/sfide di gioco.

LA GALLERIA NERA – sarà il tunnel dedicato alle suggestioni, lo spazio dell’impatto visivo che ospiterà le eSports Experience: uno spazio educational con proiezioni di gameplay e competizioni per raccontare la storia del gaming, dal Pac Man a League of Legends; una zona gaming con postazioni di gioco con Pc e Console per cimentarsi coi migliori titoli del momento e imparare dai migliori Pro Player; una zona eSport in cui i migliori team di pro-player si sfideranno in showmatch e gameplay.

LA GALLERIA BIANCA – sarà lo spazio dedicato al racconto e all’approfondimento che ospiterà gli eSports talk, workshop e conferenze. Tanti gli appuntamenti e gli argomenti trattati: come interagisce lo sport virtuale con quello reale; il business degli eSport; quali saranno le regole di cui si doteranno Paesi e Federazioni; come influiranno le nuove tecnologie e le connessioni veloci nel futuro delle competizioni videoludiche; quali saranno le strategie comunicative vincenti; se ci sarà o no l’approdo olimpico di cui tanto si parla; e la loro peculiarità unica degli eSports: non esistono barriere e differenze di genere.

