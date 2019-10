Colpita dalla catena della motosega, 60 enne gravissima

Era stata denominata «Operazione Sciamano» e aveva portato all’arresto di 16 persone fra trentini e albanesi.

L’operazione era stata avviata nell’ottobre 2017 dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cavalese ed era partita dalla raccolta di indiscrezioni confidenziali carpite dalla Stazione Carabinieri di Molina di Fiemme

Gli approfondimenti avevano portato gli inquirenti ad avviare un monitoraggio del bar Anny di Castello di Fiemme gestito da Paolo Girardi, indicato come luogo ove era possibile procurarsi cocaina a qualsiasi ora. Le indagini avevano fatto affiorare l’esistenza di un gruppo ben coeso che ruotava attorno a quel bar dove lo spaccio di cocaina era incessante e avveniva tramite cessioni di dosi da parte del gestore Paolo Girardi, all’altro promotore dell’associazione criminale Taulant Shtembari e del barista Alessio Sartori. Il sodalizio criminale «lavorava» in tutta la val di Fiemme, la val di Cembra e parte della val di Fassa spacciando qualsiasi tipologia di droga che arrivava dalla Lombardia e Veneto.

Era un giro d’affari molto produttivo: un centinaio di clienti e 70 mila euro mensili di profitto.

A distanza di un anno gli arrestati sono saliti a 17 e quasi tutti hanno patteggiato la loro pena per il solo reato di spaccio.

Sono stati condannati complessivamente a 44 anni di carcere e a 194 mila euro di multa.

Tre degli imputati hanno potuto usufruire di un ulteriore sconto sulla pena, versando una somma di denaro ad una comunità di recupero di tossicodipendenti.

Venerdì l’udienza di ratifica dei patteggiamenti.

Sono stati condannati Taulant Shtembari, 3 anni di reclusione e 10 mila euro di multa e il gestore del bar Paolo Girardi 3 anni e 10 mila euro di multa.

Per Ionel Dorel Mihali, 3 anni e 2 mesi e 14mila euro di multa, per Alessio Sartori, 3 anni e 12mila euro di multa, per Thomas Matordes, 2 anni e 10 mesi di reclusione e 12.200 euro di multa

Gianluca Lira (al quale è stato riconosciuto anche il risarcito danno) è stato condannato ad 1 anno, 10 mesi e 10 giorni e 8000 euro di multa;

Patrick Capovilla (che ha risarcito il danno), 1 anno, 10 mesi e 10 giorni e 8000 euro di multa; Andrea Bagattini, 3 anni e 14mila euro di multa; Flavio Varesco, 3 anni e 14mila euro di multa; Vincenzo Marti, 3 anni e 14mila euro di multa; Ridha Hamza, 3 anni e 14mila euro di multa; Petrit Arapi, 3 anni e 14mila euro di multa; Arber Arapi, 2 anni e 10 mesi e 14mila euro; Vladimir Cuffolari, 3 anni e 2 mesi e 15 giorni e 14mila euro di multa; Afrim Bejte, 2 anni e 10 mesi e 14mila euro di multa; Kevin Prendi (risarcito danno), 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione e 8000 euro di multa.

Florenc Shkrepa è stato infine rinviato a giudizio e comparirà di fronte al giudice il 5 marzo.

Le intercettazioni ambientali avevano anche scoperto che oltre alle cessioni di narcotico, i condannati fornivano altre prestazioni propedeutiche alla realizzazione delle attività illecite attraverso tutta una serie di condotte quali servizi di vigilanza/vedetta ai monitor delle telecamere di sicurezza del bar Anny nel corso del “taglio” della cocaina e del successivo confezionamento delle dosi.

L’insieme delle attività investigative ha consentito di documentare circa un migliaio di episodi di spaccio concretizzati nelle Valli di Fiemme Fassa e Cembra ad opera dei soggetti condannati ed individuare almeno un centinaio di acquirenti, alcuni dei quali sono stati segnalati al commissariato del governo.

Nel corso dell’operazione, una delle più importanti svolte in Trentino, sono stati sequestrati complessivamente circa 310 grammi di cocaina, 100 grammi di marijuana 200 grammi di hashish, e strumentazione propedeutica al taglio della cocaina.