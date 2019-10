Cles: Arrigo Sacchi presente al convegno sullo sport

Sabato 12 ottobre alle 17 all’Auditorium del Polo Scolastico di Cles si terrà un convegno sullo sport e l’ospite sarà Arrigo Sacchi.

L’allenatore, pluricampione con il Milan fra il 1989 e il 1990, è stato recentemente premiato da France Football come il terzo miglior allenatore nella storia.

È stato commissario tecnico della nazionale italiana vicecampione del mondo a USA 1994.

La sua ascesa nel calcio italiano inizia nel 1987, quando Silvio Berlusconi lo sceglie come nuovo allenatore del Milan. Sacchi compie una vera e propria rivoluzione nel modulo di gioco e nelle tecniche di allenamento, dando un’impronta epocale alla squadra rossonera. Sfruttando a fondo le caratteristiche del gioco a zona, già praticato nel Milan di Nils Liedholm, pone un’assoluta attenzione alla fase difensiva, cui aggiunge il pressing sistematico a centrocampo.

Diventa famoso per i suoi pesanti e severi allenamenti; applica allo schema tattico vari principi legati al cosiddetto calcio totale della nazionale olandese di Johan Cruijff, che ammirava sin da ragazzo.

Nel settembre del 2007 il Times lo ha nominato miglior allenatore italiano di tutti i tempi e 11º in assoluto a livello mondiale. Nel 2011 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano.

Da allenatore del Milan, squadra che ha guidato dal 1987 al 1991 prima di tornare per una breve esperienza nella stagione 1996-1997, ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa italiana, due Coppe dei campioni, due Supercoppe europee e due Coppe Intercontinentali. Durante la sua prima esperienza a Milano Sacchi forma il team soprannominato gli Immortali, una delle squadre di club migliori di tutti i tempi secondo la UEFA, oltre che una delle squadre più vincenti della storia del Milan.

L’evento che sarà effettuato a Cles è organizzato dalla Cassa Rurale Val di Non e il presidente Silvio Mucchi insieme al direttore generale Massimo Pinamonti hanno riservato biglietti d’ingresso gratuiti per i soci della Cassa Rurale e per le società sportive.

I biglietti stanno già per terminare e per chi volesse accaparrarsi gli ultimissimi biglietti potrà recarsi all’Ufficio Marketing della sede di Cles della Cassa Rurale o chiamare il numero 0463/678000.

La capienza della platea di 500 persone non verrà in alcun modo superata. L’intento della Cassa Rurale è quello di favorire le associazioni sportive da sempre in prima linea per l’insegnamento di valori sportivi fra i giovani.

Nel 2018 la Cassa Rurale ha investito il 22% delle risorse (quasi 200.000 euro) nelle sport, finanziando cinquanta progetti.