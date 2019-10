Lavis: arriva «Ferday», la prima fiera della ferramenta in Trentino

Si è conclusa ieri sera la splendida manifestazione in ricordo di Andrea Malfatti, scomparso prematuramente quattro anni fa a soli 27 anni.

Ogni anno da allora, a fine settembre, il “Memorial Malfa” è un appuntamento fisso per tutta la comunità di Mezzolombardo per stingersi intorno ai genitori e al fratello Gabriele.

Senza che i genitori pretendessero nulla, ogni anno gli amici di Andrea organizzano quest’evento al campetto ITEA di via Morigl in maniera impeccabile.

Oltre ad una profonda amicizia che li aveva legati in passato, e da cui c’è solo che da imparare, ciò che emerge è il profondo altruismo verso tutti coloro che stanno lottando, come fece Andrea, contro un male sempre più infame. L’intero ricavato sarà infatti devoluto alla Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori.

Con il sottofondo musicale di Duff Dj, che ha sfoggiato hit parade da far ballare anche i giocatori in campo, il torneo è durato tutto il giorno. Dalla mattina alle nove si è protratto fino a sera.

Oltre alla componente calcistica, c’è stata la possibilità di mangiare, bere e divertirsi. La componente godereccia è stata la gola di molti.

Le squadre che hanno preso parte quest’ anno sono state sei, ma una ha dominato su tutte le altre: l’Istituto Martino Martini. Non solo libri, ma nella scuola superiore del paese c’è anche tanto talento.

La freschezza atletica (componente che ha fatto la differenza), la capillare organizzazione tattica e il talento hanno fatto sì che anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, siano saliti sul gradino più alto del podio.

Le altre squadre (Campetto Fc, Campetto del lunedì, Pulcini, Atletico Minetti e Comune) si sono comunque distinte per bravura e sportività. La squadra più giovane, Campetto Fc, nata dall’unione di ragazzi cresciuti a pane e campetto ITEA, ha dato filo da torcere a tutti.

Il Campetto del lunedì doveva essere una delle favorite nella vittoria del torneo, ma a causa della formula del tabellone è arrivato alla finale con il Martini allo stremo delle forze. Hanno dovuto giocare tre partite consecutive.

La squadra Pulcini è saltata all’occhio per essersi presentata non con una squadra, ma con una flotta. I ricambi a volontà, neanche avessero gli impegni di coppa, non ha comunque permesso loro di accedere alla semifinale.

L’Atletico Minetti, composto per lo più da pallavolisti, complice l’assenza del loro top player Lorenzo Rossatti, non è riuscita a imporsi più di tanto. Per ultima la squadra del sindaco, il Comune, vincitrice il primo anno della manifestazione, ha iniziato a sentire il peso degli anni e anche loro non sono riusciti ad accedere alla semifinale.

Fra le partite più spettacolari si ricorda nella fase a gironi l’8-2 del Campetto Fc ai danni dell’Atletico Minetti. I coast to coast alla Pibe de Oro della punta Franzoi hanno spianato la strada verso una vittoria larga ma sofferta.

L’Atletico Minetti è stato poi asfaltato anche nella seconda fase dal Martino Martini, che senza pietà, ha inflitto loro tredici gol. In grande spolvero i due professori, uno di educazione fisica e l’altro di Meccanica, e alcuni talenti come Gavazza, Muca e Bertò.

Nell’olimpo del gran calcio entra di prepotenza anche il Campetto del lunedì che sempre nella seconda fase non ha lasciato scampo alla squadra del Comune. 8-0.

La semifinale è stata disputata fra Campetto fc e Campetto del lunedì, uniti nel nome ma non in campo. È stata una lotta a colpi di talento, che complice un po’ di sfortuna ha visto trionfare i più esperti del Campetto del lunedì.

Arrivati in finale ormai stravolti hanno ricevuto una sonora bastonata dagli studenti del Martino Martini. Altro 8-0. Alla fine del torneo è stato premiato come miglior giocatore della manifestazione il fantastista della squadra vincitrice Shpend Muca.