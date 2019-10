Il calendario “Il sorriso” e la campagna “Nastro Rosa” della Lilt: quando un colore e un nastro sono molto più di un simbolo

Quando un colore e un nastro sono molto più di un simbolo. Perché prevenzione e informazione possono davvero fare la differenza.

È questo uno dei motti in cui crede fermamente la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e anche quest’anno il mese di ottobre, da tempo dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, sarà occasione per riflettere sul tema e promuovere stili di vita corretti e sane abitudini.

Il tumore al seno è la neoplasia più presente in tutte le fasce d’età: costituisce il 41% dei tumori diagnosticati nelle donne fino ai 49 anni e il 22% nelle over 70.

In Trentino si stimano 800 nuovi casi all’anno, ma la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è pari all’87%, in media con il resto d’Italia (dati: AIOM, AIRTUM, PASSI 2018).

È importante ricordare infatti che la percentuale di guarigione è alta: vita sana, regolari controlli medici, partecipazione ai programmi di screening, auto-controllo – assieme a ricerca e a nuove terapie – portano davvero risultati incoraggianti.

Anche la Delegazione Lilt Val di Non e Sole aderisce come ogni anno alla campagna “Nastro Rosa”, attiva in tutta Italia e nel mondo.

Sarà possibile accedere gratuitamente al servizio pensato per offrire informazioni, dare indicazioni sui segnali d’allarme a cui prestare attenzione e per insegnare l’autocontrollo. Per informazioni e prenotazioni visite è possibile telefonare alla Delegazione al numero 0463.625223 il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 17.

La Campagna “Nastro Rosa” 2019 Val di Non e Sole si arricchisce anche di un interessante e coinvolgente appuntamento.

Questa sera, venerdì 4 ottobre alle 20.30, Castel Caldes ospiterà la serata di presentazione del calendario 2020 “Il sorriso”, per il quale alcune donne operate al seno, con il loro sorriso e il loro coraggio, hanno voluto fare da modelle.

La serata verrà ripetuta venerdì 8 novembre a Palazzo Assessorile a Cles.

PROGETTO “IL SORRISO”: DA UN’IDEA DI ANTONELLA GENTILINI – “La vita è come ti vedi allo specchio: sorridi”. Nasce con questo spirito la bella iniziativa “Il sorriso”, che vede protagoniste alcune donne operate al seno e il loro dolce sorriso.

“L’idea è nata in una notte mentre non dormivo – racconta Antonella Gentilini che ha ideato il progetto –. Pensavo a come far capire le mie emozioni alle persone, perché se ti ammali di tumore al seno devi affrontarlo con grinta e voglia di vivere. Purtroppo quando senti la parola tumore tutto si ferma, ti senti come in una bolla e il cervello gira a mille. Non bisogna mai pensare al peggio si deve andare avanti, mantenere la speranza e la voglia di vivere. Io ho sempre affrontato la malattia con tanta forza, tenacia e soprattutto il sorriso”.

Proprio partendo da quest’ultima parola è nato il progetto “Il sorriso”. “Un messaggio di positività e forza per tutte le donne e le persone che devono affrontare la malattia” sottolinea Antonella, che continua: “Ho voluto coinvolgere le mie amiche, anche loro operate al seno, e trasformale in splendide modelle. Donatella, Manuela, Rita, Daniela e Antonia hanno subito accettato e così dopo “trucco e parrucco” abbiamo realizzato un calendario con foto simpatiche”.

Una giornata speciale, dunque, piena di nuove amicizie, emozioni e, naturalmente, sorrisi. “È stata un’esperienza che ha dato a tutte noi la forza di andare avanti e lasciare alle spalle la malattia – rivela Antonella –. Dietro una sconfitta c’è sempre una piccola vittoria. Dietro tante lacrime ci sarà sempre un nuovo sorriso che nasce. Dietro ogni ‘non ce la faccio’ ci sarà sempre un grandissimo ‘ce l’ho fatta’! Il messaggio è di non mollare mai, perché fin quando ci sei, fin quando esisterai, avrai sempre la possibilità di farcela. Non sempre va tutto male, ricordati che non ci sarà mai un valido motivo per cui arrendersi. Tu continua a lottare, sempre”.

Il ricavato del progetto sarà devoluto alla Lilt sezione di Trento e alla Lilt delegazione Val di Non e Sole. “Un grazie dal profondo del cuore – conclude Antonella – va a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione del calendario ‘Il sorriso’ e tutti coloro che vorranno sostenere questa iniziativa”.