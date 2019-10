Dal 18 ottobre dazi USA contro UE, Bruxelles si difende e prepara la risposta

La Germania blinda completamente la sua frontiera per non far entrare i migranti “clandestini”, cioè l’80% di coloro che sbarcano in Europa.

Così Berlino annuncia che intensificherà i controlli anti-immigrazione illegale a tutti i propri confini.

Dopo che il ministro dell’Interno tedesco, Seehofer l’aveva anticipato con un messaggio sul web, un portavoce del dicastero conferma una “veloce” attuazione di controlli a campione non solo alla già monitorata frontiera austriaca, ma anche sulle altre con flussi illegali, senza però fornire per il momento dettagli.

La notizia è stata diffusa dall’Ansa e da televideo (foto sotto) mentre a Palazzo Chigi si stava definendo la Manovra economica 2019.

Parole chiare, come da linguaggio appunto di agenzia e che non si possono interpretare o nascondere. Sono semplicemente fatti: la Germania “blinda” i confini ai migranti. Ci saranno più controlli di Polizia etc etc etc.

Dopo la bufala dell’accordo di Malta, definito dal premier Conte “accordo storico” e che invece si è rivelato la solita bugia, dove in Europa verranno divisi solo i migranti che hanno diritto all’asilo (cioà il 20%) mentre come al solito il rimanente rimarrà sul groppone dell’Italia, arriva anche la doccia fredda dalla Germania.

Fatti alla fine che raccontano un’altra verità e sbugiardano il premier Conte un’ennesima volta.

Già la Francia ci rispedisce con la forza, anzi la violenza, i migranti che da Ventimiglia provano ad arrivare in Costa Azzurra.

La Germania adesso farà altrettanto e, lo ricordiamo per chi lo avesse dimenticato, per agevolare i rimpatri non si disdegna qualche bella dose di sedativo ai migranti per rendere le operazioni di carico meno complesse.

Questi sono i fatti. Chi ci fa la morale sull’accoglienza e promette aiuti blinda i confini. E noi, polli, gli crediamo pure e riapriamo i porti.