Clima: un settembre leggermente più caldo della media e con precipitazioni vicine ai valori medi

L’ex giunta guidata da Lorenzo Dellai sarà chiamata a risarcire parte dei danni derivanti dalla mancata realizzazione del nuovo ospedale di Trento.

Il progetto, che doveva essere completato entro il 2018, invece “latita” a causa del blocco sulla nomina della commissione tecnica chiamata a valutare il piano di costruzione.

Un collegio composto nel settembre del 2012 e considerato illegittimo dai magistrati della Corte dei Conti per “palese conflitto di interessi” di due dei commissari: a procedimento annullato è corrisposto dunque lo stop ai lavori.

Pubblicità Pubblicità

Una colpa grave secondo i giudici che non considerano la mancata segnalazione della nomina illecita come una semplice distrazione, il che è stato quantificato in un danno erariale di 235mila euro.

Nello specifico, 200mila euro per le parcelle legali pagate per trattare l’allora indifendibile posizione della Provincia e i restanti 35mila per il funzionamento della commissione.

19mila euro per ciascun membro della giunta più i due commissari Livia Ferrario e Luciano Flor, che avevano mentito sulla propria compatibilità e il presidente della commissione Raffaele De Col, responsabile della supervisione.

La cifra costata in termini di servizio alla comunità a causa della mancata realizzazione dell’opera è difficilmente calcolabile, così come è imbarazzante la spesa di oltre 100milioni che l’Azienda sanitaria trentina ha dovuto stanziare nel frattempo per i lavori di adeguamento dell’ospedale Santa Chiara.

Pubblicità Pubblicità



Nel mirino della giustizia ci sono ora, oltre all’ex presidente Dellai, anche il suo vice Pacher e gli assessori Beltrami, Gilmozzi, Mellarini, Dalmaso, Panizza, Olivi e l’allora assessore alla Sanità Rossi.

Dellai si dice fiducioso e sostiene la tesi del fraintendimento, affermando che ci sarebbero interpretazioni a favore della scelta effettuata all’epoca.