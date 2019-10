Programmi nello spazio: l’istituto comprensivo di Cembra comunica con la stazione spaziale internazionale

Ieri si è spento il noto pittore della Val di Fiemme Gino Bellante. E’ deceduto nella casa di riposo Giovanelli di Tesero alla veneranda età di 94 anni.

Fino all’ultimo ha sempre continuato a dipingere, lasciando un segno profondo nella storia cultura e artistica di Cavalese.

Erano molti i soggetti che lui amava riprodurre: il torrente Avisio, case e fienili immersi nei prati, le macchie di neve durante il disgelo, il cielo, le valli boscose. Durante i suoi oltre sessant’anni di produzione, ha raffigurato Cavalese e la sua valle in tutti i suoi aspetti, mettendone a nudo i lati più affascinanti. Numerose le mostre allestite per i suoi quadri.

Il Centro d’Arte Contemporanea di Cavalese grazie ai curatori Elio Vanzo, direttore del Centro, e Luigi Trentin, nipote dell’artista, avevano raccolto per farne un’esposizione quasi ottanta opere suddividendo il percorso espositivo attraverso tre temi: ritratto, natura morta e paesaggio. Quella di Bellante è una mostra che vuole essere una retrospettiva del suo ampio lavoro artistico, mettendone in evidenza gli aspetti tecnico-pittorici peculiari così come si sono evoluti durante la sua fase più creativa.

Il linguaggio del pittore di Cavalese nel corso degli anni si era modellato secondo le forme che la storia dell’arte proponeva di volta in volta.

Di particolare importanza per la sua produzione artistica sono stati gli influssi dell’’Impressionismo, specialmente per la tecnica “en plein air”, e dei Macchiaioli toscani per la costruzione pittorica dell’immagine mediante l’uso di ampie pennellate di colore ed il suo tipico formato orizzontale.

Gino Bellante ha saputo dare un significato universale alla dimensione locale della sua produzione artistica costituita da una ricca varietà di paesaggi e scorci di Cavalese e dintorni.

Nato nel 1925, è stato un profondo conoscitore della vita contadina del passato, che amava dipingere e raccontare attraverso aneddoti e ricordi.

La sua forte passione per il disegno non è rimasta confinata solo a se stesso, ma ha cercato di trasmetterla alle nuove generazioni, insegnando per anni alle scuole elementari.

L’amore per la natura e per il creato è stato affiancato da un forte interesse per la comunità, tanto da entrare in politica negli anni ’80 come consigliere comunale nella legislatura del sindaco Giorgio Fontana, che insieme al dottor Giampaolo Fongaro e al dottor Giancarlo Sontacchi si erano battuti duramente per la realizzazione di un ricovero per anziani.

E’ stato anche un elemento di spicco nel coro Coronelle. Il suo ruolo di animatore e presentatore ha dato al coro una grande notorietà.

Il funerale sarà probabilmente celebrato domani.