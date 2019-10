Predaia, il caso della consulenza da 45 mila euro approda alla Corte dei Conti: segretario e amministratori citati in giudizio

L’ormai nota vicenda della consulenza da 45 mila euro affidata dal Comune di Predaia alla società CG2O S.r.l., portata alla luce da un’interrogazione depositata dai gruppi di minoranza di Predaia Futura e Predaia Unita, rischia di costare cara al segretario generale e agli amministratori comunali, citati in giudizio dalla procura regionale della Corte dei Conti su un’ipotesi di danno erariale.

Nello specifico al segretario generale Giancarlo Pasolli viene addebitato il 79% della responsabilità, al sindaco Paolo Forno e alla giunta comunale, composta allora dagli assessori Mirco Casari, Elisa Chini, Luca Chini, Maria Iachelini, Lorenzo Rizzardi e Massimo Zadra, il restante 21% di responsabilità.

La scorsa primavera la minoranza di Predaia aveva voluto approfondire la questione della consulenza per l’organizzazione del personale del Comune. Un progetto di sviluppo organizzativo risalente al 2017 che, per il sindaco Paolo Forno (qui l’articolo completo), “aveva l’obiettivo di creare una struttura efficiente ed efficace sia all’interno che, soprattutto, nei confronti del cittadino”.

La cosa aveva però sollevato le critiche della minoranza che, secondo la procura contabile, erano fondate. La riorganizzazione del personale, pagata alla società esterna 45.140 euro, poteva avvenire sfruttando le risorse interne.

Nel Comune di Predaia, infatti, non mancherebbero figure qualificate e competenze: oltre al segretario generale e ai suoi due vice, entrambi laureati in economia politica, gli uffici potevano contare su altri sette collaboratori laureati.

In sintesi, l’ottimizzazione della macchina amministrativa non necessitava di attingere a risorse esterne. Anche perché, come sostiene nell’atto di citazione il procuratore regionale Marcovalerio Pozzato, l’incarico affidato alla società emiliana CG2O S.r.l. non era un piano ad alta specializzazione.

Il segretario generale e gli amministratori di Predaia respingono le accuse di danno erariale, replicando tra le altre cose che, in seguito alla complessa fusione dei Comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres e Vervò, una radicale riorganizzazione era necessaria, e sottolineando come il solo possesso del titolo di studio non comporti automaticamente competenze manageriali in tema di organizzazione degli uffici.

C’era bisogno dunque di professionalità qualificate, da qui l’affidamento all’esterno dell’incarico. Segretario e amministratori sostengono infine che il danno erariale non sussisterebbe, visti gli effetti positivi prodotti dalla consulenza che avrebbe garantito un netto miglioramento dell’efficienza amministrativa.

Secondo la procura, però, non c’erano gli stringenti requisiti richiesti alle pubbliche amministrazioni per assegnare incarichi esterni. Le maggiori responsabilità sarebbero in capo al segretario Pasolli, che avrebbe omesso di dare indicazioni operative ai funzionari laureati del Comune, mentre “il comportamento gravemente colpevole degli amministratori – conclude il procuratore regionale Marcovalerio Pozzato – che hanno adottato la deliberazione dannosa, non può essere attribuito a particolari difficoltà ma alla grave e colpevole negligenza concretantesi nella sprezzante trascuratezza dei propri doveri”.

Il caso passa ora nelle mani dei giudici della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.