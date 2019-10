Borgo: l’area sosta camper riapre ma la Lega Nord vuole la chiusura

E’ stato condannato con rito abbreviato a 8 mesi (pena sospesa) e al pagamento di una multa di 300 euro la guardia forestale dal «cartellino facile» che usava l’autovettura della provincia per farsi i fatti suoi.

Enrico D’Aquilio guardia forestale di Castel Ivano era accusato di truffa, peculato d’uso e false attestazioni nell’uso del badge che in realtà era solo un registro.

All’uomo l’accusa ha contestato ben 29 episodi dove il forestale della Valsugana ha utilizzato l’auto di servizio quando non stava eseguendo attività legate al suo lavoro.(ricavando rifornimenti impropri di carburante).

La situazione si è aggravata ancora di più quando le indagini hanno confermato che l’uomo ha segnato come ore di lavoro momenti in cui non stava svolgendo nessuna attività lavorativa.

Alla fine il giudice Profiti lo ha condannato per 17 dei 29 contestati. Tutti i reati sono stati commessi al periodo fra marzo e agosto del 2016. Il custode, tramite i suoi difensori Giuliano Valer (nella foto) e Martina Gaiardo, si è difeso dicendo che spesso ha dovuto terminare a casa il proprio lavoro compiendo ore di straordinario e quindi l’utilizzo dell’auto di servizio per il suo ritorno a casa avrebbe dovuto far parte del lavoro.

Il lavoro svolto a casa è stato avvalorato dal fatto che all’interno della sua abitazione è presente il magazzino con le attrezzature, cosa che però il Comune non gli ha mai concesso.

L’uomo si è difeso anche dicendo che nel tempo ha collezionato centinaia di ore di straordinario. Ma il giudice non gli ha creduto. Ora il forestale può ricorrere in appello.

L’indagine della guardia di finanza era partita da una segnalazione di un cittadino. Dopo la denuncia le fiamme gialle hanno per mesi controllato i movimenti dell’uomo piazzando anche un dispositivo GPS per poter verificare meglio gli spostamenti. «Il pubblico ministero ha sfoltito di molto gli episodi contestati – spiega l’avvocato Giuliano Valer – e noi abbiamo comunque deciso di ricorrere in appello»