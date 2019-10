Venerdì il simposio sull’«Efficienza energetica negli edifici residenziali: finanziare la riqualificazione»

Cos”è l’Universo? E’ nato o è sempre esistito? E’ finito o infinito nello spazio? Perchè è “ordinato”?

Sono solo alcune delle domande che si ponevano i filosofi nel passato, quando non esisteva ancora una distinzione tra filosofi e scienziati, ma gli uomini osservavano il Cielo, scrutavano le stelle, vi leggevano l’oroscopo (come i Babilonesi, gli Egizi, i Greci…), oppure la grandezza del Creatore (come gli Ebrei). Poi le domande sono aumentate: l’universo è statico o si espande?

Come è avvenuto il Big Bang? Perchè? Cosa avverrà in futuro al nostro “fragile” Universo? Cos’è la materia oscura?

La cosmologia è un campo in cui filosofia, fisica, teologia si incontrano e dialogano tra loro, riservandoci straordinarie sorprese!

Ne parleranno l’11 ottobre, in un incontro pubblico presso i Salesiani di Trento, in via Barbacovi 22, ad ore 20.30, un astrofisico di fama mondiale, Piero Benvenuti ( autore di “Genesi e Big bang” e “Contempla il cielo e osserva. Un confronto tra teologia e scienza”) e un filosofo Francesco Agnoli, che da anni indaga queste tematiche (vedi ad esempio i saggi “Evoluzione e creazione”; “Il misticismo dei matematici“; “Dieci brevi lezioni di filosofia“…)

Titolo della serata: “La teologia di fronte al mistero del Cosmo“.

La presenza di Benvenuti a Trento è un’ occasione notevole, in quanto si tratta di uno degli scienziati italiani più conosciuti al mondo: è stato presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica, consigliere dell’Asi (Agenzia spaziale italiana), responsabile scientifico, per conto dell’Esa (Agenzia spaziale europea), dei progetti Iue (International ultraviolet explorer), Hubble space telescope, Astrovirtel (telescopio virtuale) e Avo (Astrophysical virtual telescope).

Inoltre è stato Segretario Generale, il primo italiano a ricoprire questo incarico, dell’International astronomical union (Iau), l’ente che riunisce tutti gli astronomi professionisti del mondo, quasi 12.000, provenienti da oltre 90 Paesi diversi.