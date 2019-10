Tecnologie più intelligenti sulla “nuvola” della neve programmata. Via al bando

Il 5 ottobre, presso la Sala Conferenze in via Santa Croce 77 (a fianco del Centro Servizi Culturali Santa Chiara) a Trento, a partire dalle ore 15.00, si tiene l’iniziativa “Salvagenti per nuotatori responsabili nel mare digitale”, organizzata da ISACA Venice, in collaborazione con gli Scout CNGEI – Sezione di Trento, Trentino Digitale SpA e la Fondazione Bruno Kessler.

L’iniziativa viene promossa in occasione della prima giornata mondiale ISACA dedicata al volontariato, CommunITy Day.

Per maggiori informazioni, per registrarsi e fornire il proprio contributo nel progetto di ISACA VENICE o semplicemente per tracciare la propria partecipazione all’evento visitare il sito https://engage.isaca.org/communityday.

Obiettivo dell’incontro è quello di riflettere sui pericoli rappresentati dal mondo digitale, ma anche sulle molte opportunità offerte da servizi innovativi quali la carta d’identità elettronica e le tecnologie per la realtà aumentata. E per cogliere queste opportunità in sicurezza è necessario affrontare il mondo digitale con sempre più consapevolezza.

Nel corso del pomeriggio, le tematiche tecnologiche saranno affiancate dalle attività degli scout CNGEI, orientate a fornire valori solidi alle nuove generazioni. I partecipanti all’evento di Trento potranno seguire e conoscere in tempo reale i progetti di volontariato attivati dai diversi chapter di ISACA, dalla Nuova Zelanda alle Hawaii, comunicando sui social media con l’hashtag #ISACACommunITyDay.

ISACA raggruppa professionisti di ambiti diversi impegnati a promuovere gli effetti positivi della tecnologia. La Fondazione conta oggi su 220 chapter locali, 140.000 membri, 200 dipendenti e 460.000 professionisti provenienti da tutto il mondo.

In occasione del suo 50° anniversario di fondazione, ISACA lancia il CommunITy Day, che si svolgerà ogni anno il primo sabato di ottobre per estendere l’effetto benefico delle tecnologie anche a persone appartenenti a comunità diverse.

“La forza di ISACA risiede nella passione della sua comunità globale di associati, che non sono professionisti nel vibrante panorama tecnologico attuale, ma prestano la loro opera anche nel mondo che li circonda“, ha affermato David Samuelson, CEO di ISACA. “Riteniamo che sfruttando l’energia positiva dei nostri affiliati, del nostro personale e della nostra estesa rete di contatti estesa, nel nostro primo ISACA CommunITy Day, possiamo massimizzare il nostro impatto in aree di grande necessità in tutto il mondo.”