Pd-5Stelle: la Cirinnà chiede a Di Maio di abolire la famiglia

Fa riflettere la richiesta fatta dalla Cirinnà per convincere l’alleato 5 Stelle a votare la proposta di legge che eliminerà la dicitura Padre e Madre dai documenti dei minori.

Dopo lo Ius Soli il nuovo governo propone di cancellare la dicitura padre e madre.

Un Pd rinato e rinvigorito da una parte e un 5Stelle agonizzante ed incapace di ritrovare la sua identità politica dall’altra. Un governo quello giallo rosso ormai spostato all’estremo sinistra della politica come non si era mai visto in Italia.

Fratelli d’Italia e la Lega promettono una lotta senza tregua per difendere l’identità nazionale e la famiglia composta da padre e madre come nucleo fondamentale sul quale si basa la nostra costituzione.

Sembra che per la sinistra gli unici problemi riguardino la necessità di regalare la cittadinanza e di oscurare qualsiasi riferimento all’identità famigliare.

I veri problemi come la mancanza di lavoro o la fuga dei nostri giovani all’estero sembrano passare in secondo piano.

Chissà se la Cirinna chiederà a Di Maio il sostegno per salvare la Pernigotti e i suoi lavoratori preoccupandosi delle aziende italiane come si preoccupa per la svalorizzazione della colonna portante della società italiana: la famiglia.

Il problema non è da sottovalutare. Una classe politica capace di mettere da parte la propria nazione per metterla in mano al multiculturalismo globalista deve essere fermata.

In questo momento essere Italiano diventa un handicap per chi vive in questo paese. Avere dei valori, come la famiglia naturale e volere uno stato che educhi e formi il cittadino, una calunnia.

Il Pd chiede a Di Maio di poter abolire la colonna portante della nostra cultura Italiana: la famiglia.

Purtroppo il Movimento non ha la forza politica e ormai nemmeno quella popolare per contrapporsi ai deliri Democratici della estrema sinistra

È ormai sotto gli occhi di tutti come questo Governo Italiano non intenda per nulla tutelare le sue tradizioni e la sua storia.

Quello che noi pensiamo e che speriamo è che il Governo ritorni sui suoi passi e sulle tematiche ritenute urgenti.

C’è un paese intero che chiede lavoro e soluzioni a problemi reali, che chiede a Di Maio molto di più di quello che chiede il Pd.

C’è una Nazione che ha bisogno di soluzioni concrete. Un paese che ha la necessità di avere un Governo che si senta prima di tutto Italiano.