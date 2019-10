A Denno si va a scuola a piedi con il “Pedibus”

Un modo nuovo, sicuro, divertente e salutare per andare e tornare da scuola: un autobus umano, fatto di una carovana di bambini accompagnati da due adulti, con un capolinea, delle fermate, degli orari e un percorso prestabilito.

L’amministrazione comunale di Denno ha in mente attivare sul territorio il servizio “Pedibus”, un percorso pedonale casa-scuola per i bambini della scuola primaria, che in questo modo potranno sperimentare un modello di mobilità sostenibile alternativo al caotico ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, limitando gli effetti nocivi per l’ambiente e la salute.

Il “Pedibus” partirà per un primo periodo in forma sperimentale. Per ora sono infatti previste un’unica fermata e un’unica linea di percorso, con punto di consegna e ritiro del proprio bambino al piazzale dell’ex scuola elementare in via Degasperi. Il servizio di accompagnamento sarà attivato tenuto conto del numero delle famiglie interessate non appena sarà raggiunto un numero minimo di iscritti.

I volontari di turno prenderanno in consegna i bambini nel cortile della ex scuola elementare e li accompagneranno lungo via Marconi e via Colle Verde fino all’interno del cancello del polo scolastico.

Al rientro, i volontari raduneranno i bambini iscritti all’uscita della scuola e li consegneranno ai genitori sempre nel piazzale della ex scuola.

Lungo il tragitto i bambini potranno chiacchierare, apprendere abilità nella sicurezza stradale, fare del regolare esercizio fisico e guadagnare un po’ di indipendenza.

Per ogni “Pedibus” sono previsti almeno due addetti alla sorveglianza, che possono accompagnare fino a un massimo di 25 alunni. I volontari e accompagnatori, formati e assicurati, si affiancheranno ai bambini e staranno con loro con compiti di controllo e sorveglianza, affinché lungo il percorso non si verifichino inconvenienti o incidenti.

Chiunque, purché maggiorenne, può offrirsi come volontario: mamme e papà, nonne e nonni, insegnanti o semplici cittadini disposti a condividere gli obiettivi del progetto e a mettere a disposizione un po’ del loro tempo a beneficio dell’intera comunità.

Per proporsi basta compilare il modulo scaricabile dal sito internet del Comune. Come detto, occorre essere adulti maggiorenni in possesso dell’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività di accompagnamento dei bambini (sarà richiesta certificazione medica dopo il periodo di sperimentazione).

Gli addetti al “Pedibus” saranno coperti per la responsabilità civile e infortuni dall’assicurazione dell’amministrazione comunale.

Per ulteriori informazioni, usufruire del servizio o offrirsi come volontari è possibile consultare l’avviso e scaricare i moduli (da consegnare agli uffici comunali entro venerdì) dal sito internet www.comune.denno.tn.it.